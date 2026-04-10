Ardahan’da kar görüntüleri mest etti
Ardahan'da kar yağışıyla beyaza bürünen doğa, kartpostallık görüntüler sundu. Ağaç dallarını kaplayan kar eşsiz bir tablo oluşturdu.
Kentte nisanda soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Aralıklarla sürmesi beklenen kar Milli Egemenlik Parkı'nda kartpostallık görüntüler sundu.
Vatandaşlar nisanda karın şaşkınlığını yaşarken, bir taraftan da hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Nisan ayında yine kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyleyen Ufuk Işık, "Şu anda nisan ayındayız ve yine yağan karla her yer beyaza büründü
Bahara doğru hava iyi gidiyordu ama sağanak yağışın ardından kar sürprizi yaşandı. Kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Kış maalesef bizi terk etmiyor" dedi.
