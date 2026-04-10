  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
14 yıl sonra gün yüzüne çıkmıştı! Yeniden sulara gömüldü Dünyanın en iyisinde zirve değişmedi Kahvaltı bizim işimiz Resmen hazine aldı: Süper Lig devinin başkanı ünlü maden sahasına sessiz sedasız sahip oldu Ticareti de sulandırdık Araba takasına yarım ekmek döner teklif ettiler Tarihi keşif: 1600 yıllık sessizliğini Akdeniz’in derinliklerinde bozdu! Dünyanın 7 harikasından birisi Bankalar tek tek duyurdu! Emekliye dev promosyon desteği 1. derece afet bölgesi ilan edildi. Koca mahalle ellerinden kayıp gitti Türkiye yeni harp silahını devreye aldı: Mikrodalga yayarak İHA'ların aklını bulandırıyor
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Samsunpor’un Başkanı ve CoreX’in patronu Yüksel Yıldırım, ünlü maden sahasını sessiz sedasız satın alarak dev bir hamleye imza attı.

#1
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Samsunspor’un Başkanı ve CoreX Holding’in patronu Yüksel Yıldırım’a Brezilya’dan onay geldi. Geçtiğimiz günlerde Polisan Holding’in devralınmasına Rekabet Kurumu’ndan onay alan Yıldırım’ın CoreX’i bu kez de Brezilya’daki satın almayı tamamladı. Geçtiğimiz yıl küresel madencilik şirketi BHP’nin Brezilya’daki bakır varlıklarını CoreX Holding’e 465 milyon dolara yapılan satışı sonuçlandı.

#2
Böylece Yıldırım, BHP’nin Brezilya’nın Para eyaletindeki Carajas bölgesinde bulunan Pedra Branca madeni de dahil olmak üzere bakır ve altın işletmelerini bugünkü kurla yaklaşık 30 milyar liraya bünyesine kattı. BHP’den alınan Carajas, 12 ayda yaklaşık 10 bin ton bakır üretimiyle dikkat çekmişti.

#3
Yüksel Yıldırım, Latin Amerika’daki bu dev madenini, CoreX Copper Brazil adıyla faaliyete devam ettirecek. CoreX Holding’den Patronlar Dünyası’na yapılan açıklamada şöyle denildi:

#4
“Brezilya'daki şirket faaliyetlerinde, operasyonlarında veya işlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguluyoruz. Tüm sözleşmeler, anlaşmalar, lisanslar ve taahhütler, çalışanlarımız ve ortaklarımız gibi tamamen geçerliliğini korumaktadır. Bu geçiş, şeffaflık, diyalog, sosyal ve çevresel sorumluluk ve güçlü ilişkilere olan bağlılığımızı korurken, sürekliliğe, sürdürülebilir büyümeye ve operasyonlarımızın güçlendirilmesine odaklanan yeni ve olumlu bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir.”

#5
Dünyanın en önemli bakır üretim bölgelerinden biri olarak kabul edilen Carajas portföyü, yaklaşık 1.8 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

#6
Metal, madencilik, limanlar ve kargo terminalleri, yeşil enerji, deniz taşımacılığı ve lojistik dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren CoreX, 55'ten fazla ülkede 20 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. 7 Nisan’da da Rekabet Kurumu, Polisan Holding'in yüzde 77,7'sinin CoreX'e devrine onay vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23