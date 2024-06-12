Bu kelebek sadece 4 ilde görülüyor!

Avrupa'da en fazla kelebek türüne ev sahipliği yapan Türkiye'de kelebek gözlemcileri, sadece 4 ilde yaşadığı bilinen Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğini kayıt altına almak için kilometrelerce yol kat etti. Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı eteklerindeki 2 bin 150 rakımdaki yaylaya çıkan kelebek gözlemcileri ve fotoğrafçılar, yaptıkları alan taraması sonucu yaşam alanları az olan ve endemik türler arasında bulunan Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğini görüntülemeyi başardı. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğinin Türkiye’de çok az alanda görülen bir tür olduğunu söyledi. Subaşı, “Bugün Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Sütey Yaylası’na Çokgözlü Diana Mavisi (Polyommatus Diana) kelebeğini çekmeye geldik. Çokgözlü Diana Mavisi kelebeği Türkiye’de çok az alanda görülebilen kelebek türlerinden birisi. Benim bildiğim kayıtlar Gümüşhane, Kayseri, Muş ve Bitlis’tedir. Ama en rahat çekilen alanlardan birisi Adilcevaz Sütey Yaylası’dır. Arkadaşlarla birlikte alana geldik sonra epey bir arama neticesi sonrası kelebeğin fotoğraflarını çekebildik. Bende yine aynı şekilde çok güzel fotoğraflarını çektim Diana Mavisi kelebeğinin. Sütey Yaylası yaklaşık 2 bin 150 metre rakımda. Bu kelebek yüksek rakımda uçan kelebek türlerinden birisi. Bu kelebeği görmek isteyenlerin Adilcevaz’ın Sütey Yaylası’na uğramaları gerekiyor” dedi.