  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Bu karelere herkes hayran kalıyor

2023-07-16 20:40:11
Bu karelere herkes hayran kalıyor

Tokat'ın Zile ilçesinde tren istasyon şefi Serdal Deniz mesleği ile hobisini birleştirdi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

#1
Foto - Bu karelere herkes hayran kalıyor

Zile ilçesinde tren istasyon şefi olarak görev yapan Serdal Deniz, görevini yapmasının yanı sıra fotoğrafçılık sanatındaki maharetini de sergiliyor.

#2
Foto - Bu karelere herkes hayran kalıyor

Fotoğraflarında tren ile doğal güzellikleri birleştirerek ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.

#3
Foto - Bu karelere herkes hayran kalıyor

Zile ilçesi hattındaki seferini görüntüleyen Deniz "Ayçiçekleri trenle bir başka güzel" mesajını veriyor.

#4
Foto - Bu karelere herkes hayran kalıyor

#5
Foto - Bu karelere herkes hayran kalıyor

#6
Foto - Bu karelere herkes hayran kalıyor

Merkez Bankası'nda Gizem Uzuner görevden alındı
Gündem

Merkez Bankası'nda Gizem Uzuner görevden alındı

Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan, bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden aldı. ..
Canan Karatay her sabah kahvaltıda mutlaka bir avuç yiyor: Zinde tutan sabah öğünü! Bunu herkes yaptı
Kadın - Aile

Canan Karatay her sabah kahvaltıda mutlaka bir avuç yiyor: Zinde tutan sabah öğünü! Bunu herkes yaptı

Canan Karatay kahvaltı öğününün önemini vurguluyor. Karatay'ın kahvaltı menüsünün vazgeçilmezi ise yumurta. İşte detaylar böyle..
Altın fiyatlarındaki yükseliş, gram altın füze gibi uçtu! İslam Memiş son tahminini açıkladı: O rakamı görecek
Ekonomi

Altın fiyatlarındaki yükseliş, gram altın füze gibi uçtu! İslam Memiş son tahminini açıkladı: O rakamı görecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için paylaşımını yaptı. Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen r..
Malatya’daki kanlı baskına: 2 tutuklama
Yerel

Malatya’daki kanlı baskına: 2 tutuklama

Malatya’da bir inşaat firması sahibinin ofisine düzenlenen silahlı saldırı olayında gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. ..
Türkiye'nin turunçgil ihracatı arttı diyerek resmen duyurdu! Tam gaz, listelerin birincisi: En çok Türkiye yolladı
Ekonomi

Türkiye'nin turunçgil ihracatı arttı diyerek resmen duyurdu! Tam gaz, listelerin birincisi: En çok Türkiye yolladı

Türkiye-Rusya ilişkileri tüm hızla devam ederken Rusya'ya en çok mal ihraç eden ülke Türkiye oldu. Türkiye'nin en çok turunçgil gönderdiği d..
16 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize (16 Temmuz 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23