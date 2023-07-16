2023-07-16 20:40:11 Bu karelere herkes hayran kalıyor
Tokat'ın Zile ilçesinde tren istasyon şefi Serdal Deniz mesleği ile hobisini birleştirdi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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Tokat'ın Zile ilçesinde tren istasyon şefi Serdal Deniz mesleği ile hobisini birleştirdi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Zile ilçesinde tren istasyon şefi olarak görev yapan Serdal Deniz, görevini yapmasının yanı sıra fotoğrafçılık sanatındaki maharetini de sergiliyor.
Fotoğraflarında tren ile doğal güzellikleri birleştirerek ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.
Zile ilçesi hattındaki seferini görüntüleyen Deniz "Ayçiçekleri trenle bir başka güzel" mesajını veriyor.
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