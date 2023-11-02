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Yaşam
11
Bu kareler mest ediyor

2023-11-02 11:08:54
Bu kareler mest ediyor

Aydın dağlarındaki son bahar manzaraları mest etti.

#1
Foto - Bu kareler mest ediyor

Türkiye’nin en ılıman iklimine sahip illerin başında gelen Aydın’da bu yıl gecikmeli olarak gelen sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşandı.

#2
Foto - Bu kareler mest ediyor

Aydın dağlarındaki kestane ormanlarında yaşanan ve doğa fotoğrafçısı Yücel Sevingül’ün objektifine yansıyan manzaralar izleyenleri mest etti.

#3
Foto - Bu kareler mest ediyor

Türkiye’nin en önemli kestane ve meşe ormanlarına sahip Aydın dağlarında asırlık ağaçlar ve ormanların oluşturduğu manzara sonbaharla birlikte seyrine doyulmayan görüntüler oluşturdu.

#4
Foto - Bu kareler mest ediyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların renk değişimi ve doğanın tüm tonlarının bir arada yer aldığı manzara nedeniyle doğa fotoğrafçıları Aydın Dağları’na akın etti.

#5
Foto - Bu kareler mest ediyor

Aydın’ın Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçeleri ile İzmir’in Ödemiş ilçesinin zirvesinde yer alan Ovacık Yaylası’nda fotoğraf çalışmalarını sürdüren Yücel Sevingül, bu yıl gecikmeli başlayan sonbahar mevsiminde yaylaların ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

#6
Foto - Bu kareler mest ediyor

Sonbaharın büyülü renklerini keşfetmek isteyen doğa fotoğrafçıları için en ideal bölgelerden birinin de Ovacık yaylası olduğunu belirten Yücel Sevingül, “Bu bölge yüksekliğinin yanında pek çok ağaç çeşidine ev sahipliği yapıyor.

#7
Foto - Bu kareler mest ediyor

Sonbahar ile birlikte ağaç yapraklarının üzerinde yürümek, bu güzelliği fotoğraflamak tarif edilmez bir keyif.

#8
Foto - Bu kareler mest ediyor

Aydın Dağları’nın tanıtımı iyi yapılırsa incir, kestane, ceviz, kiraz, elma gibi tarımsal ürünlerin ekonomik katkısının yanında önemli bir turizm bölgesi ve turizm gelirine de sahip olur.

#9
Foto - Bu kareler mest ediyor

Bu nedenle bölgenin tanıtımına katkı sağlayabilmek için çalışmalarımı Aydın Dağları’nda sürdürüyorum” dedi.

#10
Foto - Bu kareler mest ediyor

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