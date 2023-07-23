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Yaşam
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Bu kareler İstanbul'da çekildi! Asfaltta yumurta pişirdiler

2023-07-23 17:22:04
Bu kareler İstanbul'da çekildi! Asfaltta yumurta pişirdiler

Taksim’de bir vatandaş asfaltta yumurta pişirip yedi.

#1
Foto - Bu kareler İstanbul'da çekildi! Asfaltta yumurta pişirdiler

İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik yerlere sığınırken, bir vatandaş Taksim Meydanı’nda sıcak asfalt üzerinde yumurta pişirip ekmek banarak yedi.

#2
Foto - Bu kareler İstanbul'da çekildi! Asfaltta yumurta pişirdiler

Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava İstanbul genelinde de etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının nemle beraber 38 dereceyi bulduğu megakent genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor.

#3
Foto - Bu kareler İstanbul'da çekildi! Asfaltta yumurta pişirdiler

Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar Gezi Parkı’nda yeşilliklere uzandı.

#4
Foto - Bu kareler İstanbul'da çekildi! Asfaltta yumurta pişirdiler

28 yaşındaki Ramazan Deniz ise sıcak havalara dikkat çekmek amacıyla Taksim Meydanı’nda asfaltın üzerine yumurta kırdı. Pişen yumurtayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

#5
Foto - Bu kareler İstanbul'da çekildi! Asfaltta yumurta pişirdiler

Asfalttaki yumurtayı gören nostaljik tramvay vatmanı Hüseyin Çoraklı, "45 dereceye yakın sıcaklık var. Pişmemesi imkansız. Gözümle gördüm çok şaşırdım. Zaten küresel ısınmadan da uzmanlarımız bahsetmişti. Hatırladığım kadarıyla 12.00 ve 16.00 arası vatandaşları sokağa çıkmama konusunda da uyardılar. Çok bunaltıcı bir sıcaklık var" dedi.

#6
Foto - Bu kareler İstanbul'da çekildi! Asfaltta yumurta pişirdiler

Asfalt zemine yumurta pişiren Ramazan Deniz, pişirdiği yumurtayı arkadaşlarıyla beraber yedi.

#7
Foto - Bu kareler İstanbul'da çekildi! Asfaltta yumurta pişirdiler

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