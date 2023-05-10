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Dünya
13
Bu kare savaş alanından değil!

2023-05-10 23:42:33
Bu kare savaş alanından değil!

Fas’ta geleneksel atlı sporu “Teburida” müsabakalarında ortaya çıkan renkli görüntüler objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Bu kare savaş alanından değil!

Fas'ın Bouznika kentinde geleneksel atlı sporu "Teburida" müsabakaları düzenlendi.

#2
Foto - Bu kare savaş alanından değil!

Teburida yarışında tek sıra halinde yan yana dizilen takım arkadaşları, atlarla koştuktan sonra kurusıkı tüfeklerle havaya ya da yere ateş ederek yarışı tamamlıyor.

#3
Foto - Bu kare savaş alanından değil!

Teburida nedir?

#4
Foto - Bu kare savaş alanından değil!

Teburida yarışında tek sıra halinde yan yana dizilen takım arkadaşları yaklaşık yüz metre koştuktan sonra kurusıkı tüfeklerle havaya ya da yere ateş ederek yarışı tamamlıyor.

#5
Foto - Bu kare savaş alanından değil!

Dört jürinin değerlendirmesine göre en çok oyu alan takım, yarışın galibi ilan ediliyor.

#6
Foto - Bu kare savaş alanından değil!

#7
Foto - Bu kare savaş alanından değil!

#8
Foto - Bu kare savaş alanından değil!

#9
Foto - Bu kare savaş alanından değil!

#10
Foto - Bu kare savaş alanından değil!

#11
Foto - Bu kare savaş alanından değil!

#12
Foto - Bu kare savaş alanından değil!

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