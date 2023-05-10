2023-05-10 23:42:33 Bu kare savaş alanından değil!
Fas’ta geleneksel atlı sporu “Teburida” müsabakalarında ortaya çıkan renkli görüntüler objektiflere yansıdı.
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Fas’ta geleneksel atlı sporu “Teburida” müsabakalarında ortaya çıkan renkli görüntüler objektiflere yansıdı.
Fas'ın Bouznika kentinde geleneksel atlı sporu "Teburida" müsabakaları düzenlendi.
Teburida yarışında tek sıra halinde yan yana dizilen takım arkadaşları, atlarla koştuktan sonra kurusıkı tüfeklerle havaya ya da yere ateş ederek yarışı tamamlıyor.
Teburida nedir?
Teburida yarışında tek sıra halinde yan yana dizilen takım arkadaşları yaklaşık yüz metre koştuktan sonra kurusıkı tüfeklerle havaya ya da yere ateş ederek yarışı tamamlıyor.
Dört jürinin değerlendirmesine göre en çok oyu alan takım, yarışın galibi ilan ediliyor.
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