Bu karar hem Kolo Muani'ye hem Fenerbahçe'ye yaramadı! Yok artık...
Fenerbahçe'nin Ara Transfer Döneminde kadrosuna katmak için uğraştığı Randal Kolo Muani, sezon sonunda Tottenham Hotspur'dan kesin olarak ayrılacak.
Fenerbahçe devre arasında forvet transferi için çok uğraştı. Takıma bir türlü uyum sağlayamayan Jhon Duran'ı Rusya'ya, beklentileri karşılayamayan En-Nesyri'yi de Al-Ittihad'a gönderen sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimlerden biri de Randal Kolo Muani olmuştu.
Tottenham Hotspur'un 27 yaşındaki Fransız forveti için ciddi bir teklif paketiyle Premier Lig ekibinin kapısını çalan sarı-lacivertlilerin karşısına takımın teknik direktörü Thomas Frank çıkmış ve PSG'den kiralık oyuncusunun ayrılışını veto etmişti.
Ancak gelinen süreçte Tottenham Hotspur ve Randal Kolo Muani'nin (27) sezon sonundan yollarını kesin olarak ayırması bekleniyor.
Teamtalk'a göre, Kuzey Londra kulübü, Randal Kolo Muani'den beklediği verimi alamadı ve sezon sonu geri gönderecek. Habere göre İngilizlerin sezon sonunda ayrılmayı planlaması da Kolo Muani'nin Ocak ayında ayrılma isteğinde önemli bir rol oynadı.
Bu yüzden de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktı.
Dünya Kupasına katılmak için sürekli oynamak isteyen 27 yaşındaki forvetin planlarının suya düştüğü ve milli formadan gittikçe uzaklaştığını belirten İngiliz basını, yine de Juventus dahil bir çok kulübün kendisine ilgi gösterdiğini yazdı.
Bu arada Kolo Muani'nin, bonservisini elinde bulunduran PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
