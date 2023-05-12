  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Bu kalabalık miting için toplanmadı!

2023-05-12 11:15:32
Bu kalabalık miting için toplanmadı!

Bursa'da ucuzluk izdihamı yaşandı. Onlarca kişi birbirlerini ezip dükkanı talan etti.

#1
Foto - Bu kalabalık miting için toplanmadı!

Bursa'da ev eşyası satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince sabahın ilk ışıklarından itibaren gelen kalabalık izdihama neden oldu. İçeri girmek isteyen binlerce kadın birbirini ezerken, bazı vatandaşlar bir ürün yerine daha fazla alınca aralarında yaşanan sözlü tartışmalar kameraya yansıdı. Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yeni ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

#2
Foto - Bu kalabalık miting için toplanmadı!

Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı. Binlerce vatandaş kapıları zorlarken içeri giren vatandaşlar adeta dükkanı talan etti. Her üründen bir ürün alma hakkına sahip olan müşteriler, aynı üründen birden fazla alınca birbirleriyle tartışma yaşadılar. Kalabalığın ve izdihamın boyutları dron ile de kaydedilirken, birbiriyle sözlü tartışma yaşayan vatandaşlar kameralara yansıdı.

#3
Foto - Bu kalabalık miting için toplanmadı!

Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen vatandaşlar aradıklarının bazılarını bulduğunu, bazılarını ise geç kaldıklarını dile getirdi. Fiyatına bile bakmadan ürünlere hücum eden vatandaşlar, açılışın fazlasıyla kalabalık olduğunu ve ezilmekten son anda kurtulduklarını anlattı. Mağaza sahibi Mehmet Bedel, “Açılış nedeniyle ev ürünlerinde indirime gittik. Yüzde 90'a varan indirimler kullandık. 3. Şubemizi açtık. İnşallah Türkiye genelinde de şubelerimizi açacağız" dedi

Davutoğlu'na ters köşe! Erdoğan'a oy verecek
Siyaset

Davutoğlu'na ters köşe! Erdoğan'a oy verecek

Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar'da köşe yazan Hakan Albayrak, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vereceği..
Seçimlere 2 gün kala son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark
Gündem

Seçimlere 2 gün kala son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark

14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine 2 gün kala son anket sonuçları paylaşıldı. Çıkan anket sonucunda, b..
İYİ Parti'de kan kaybı sürüyor
Gündem

İYİ Parti'de kan kaybı sürüyor

Millet İttifakı'na olan HDP desteği birçok milliyetçiyi rahatsız ediyor. Çoğunluğunu İYİ Parti'den istifa edenlerin oluşturduğu kalabalık bi..
Mansur Yavaş'tan teröristbaşı Öcalan'a: Apo Bey
Gündem

Mansur Yavaş'tan teröristbaşı Öcalan'a: Apo Bey

HDP'nin aday çıkarmayarak ve de açık desteğini ilan ederek desteklediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasında tepki çeken bir o..
Muazzez Ersoy, seçimlerde oy vereceği partiyi Türkiye'ye ilan etti

Muazzez Ersoy, seçimlerde oy vereceği partiyi Türkiye'ye ilan etti
Boynunuza soğan bağlamanın inanılmaz etkileri! Merak edildi: Peş peşe konusu, işte detayları...
Kadın - Aile

Boynunuza soğan bağlamanın inanılmaz etkileri! Merak edildi: Peş peşe konusu, işte detayları...

Soğan yemekleri lezzetlendiren yararlı bir besin. Ancak boynunuza soğan bağlamanın vücudunuzdaki pozitif metamorfozların oluşacağını biliyor..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23