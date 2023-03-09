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Yaşam
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Bu kadarına da pes! Bakın binanın kirişlerinden ne çıktı

2023-03-09 15:12:47
Bu kadarına da pes! Bakın binanın kirişlerinden ne çıktı

Tüm Türkiye büyük bir deprem kaygısı yaşıyor. Herkes yaşadığı binanın sağlam olup olmadığını merak ediyor. Binalarla ilgili yaşanan kaygılar sürerken Kocaeli'den gelen bir iddia herkesi şaşırttı.

#1
Foto - Bu kadarına da pes! Bakın binanın kirişlerinden ne çıktı

Kocaeli'de 23 daireli 8 katlı yapılan binanın usule aykırı yapıldığını iddia eden inşaat kalfası Sadık Şengül, "Kirişlere toprak dolgusu yapıldı. Kirişlerin ve kolonların içine toprak doldu. Betonla kiriş arasında bir bağlantı yok. Yüzde yüz taşıyıcı olan kiriş toprakla doldurulduğu için gücü yüzde 20 düştü. Binanın yıkılması için depremin gelmesine gerek yok. Binaların dışındaki süsler kandırmadan başka bir şey değil, içleri çürük. 4 kolonda friz yok. Ayrıca betonu sulandırdılar. C4 betonu sulandırılarak dayanaklığı C1’e düşürdüler. Defalarca uyarmama rağmen beni dinlemedikleri için yanımda çalışan kişilerle toparlanıp gidiyoruz" dedi.

#2
Foto - Bu kadarına da pes! Bakın binanın kirişlerinden ne çıktı

Kocaeli'de bir inşaat firmasının yaptığı binanın depreme dayanıklı olmadığı iddiası üzerine taşeron işçiler şikayette bulundu. 23 daireli 8 katlı yapılması planlanan inşaatta kirişlerinin betonla doldurulması gerekirken toprakla doldurulduğu ve frizlerin kolonlarla bağlantılı olmadığını iddia eden taşeron işçiler şikayette bulundu. Durumu müteahhitlere bildirdiğini ancak geri dönüş alamadığını söyleyen işçiler binanın yapımını bıraktı. Ayrıca işçiler yanlış haritalandırmadan dolayı da binanın birinci katında kolonların kesilerek yerinin değiştirildiğini söyledi. 40 yıldır inşaat işiyle uğraşan ve binanın yapımında da kalfalık yapan Sadık Şengül, yapılan binanın dayanıksız olduğunu, yıkılması için depreme gerek olmadığını söyledi. Yapılan şikayetin ardından belediye inceleme başlattı.

#3
Foto - Bu kadarına da pes! Bakın binanın kirişlerinden ne çıktı

40 yıldır inşaat sektöründe çalıştığını söyleyen Sadık Şengül, “İnşaat kalfasıyım. Kalıp, demir, duvar işleri yapıyorum. Sözleşmemizi yaptık ve işe başladık. İnşaatta bazı eksiklikler gördüm ve videolarını çektim. Bu videoları yetkililere gösterdim ancak umursamadılar. Yapı denetimin de fazla denetlemediğini fark ettim. Defalarca uyardım ancak bizi küçültmek için inşaat sahibi, ‘İşine son veririm, al tahtanı git, her şeye burnunu sokma’ diyerek beni tehdit etti. İnsanların canı her şeyden daha önemli olduğunu düşündüğüm için vicdanen rahatsız oldum. Geceleri uyuyamaz oldum. Deprem binayı yıktıktan ve insanlar öldükten sonra müteahhidin cezalandırılması bir şeyi ifade etmiyor. Önceden eksiklikler görülüp müteahhit cezalandırılmalıdır" diye konuştu.

#4
Foto - Bu kadarına da pes! Bakın binanın kirişlerinden ne çıktı

Binada yapılan yanlışları anlatan Şengül, "Kirişlere toprak dolgusu yapıldı. Kirişlerin ve kolonların içine toprak doldu. Kirişlerin ve kolonların yeri topraktan arındırılarak betonun kirişlerle temas etmesi gerekiyor. Kirişler ve beton arasında yaklaşık 15 santim toprak doldu. Betonla kiriş arasında bir bağlantı yok. Frize örnek vermek gerekirse birinci katı atınca demirler yukarıya doğru çıkar. İkinci katın kolanları birinci katın demirleriyle geçirmeli olur. 4 kolonda friz yok. Yüzde yüz taşıyıcı olan kiriş toprakla doldurulduğu için gücü yüzde 20 düştü. 23 daireli 8 katlı bina yapılacak. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Toprağı temizlemek için müteahhide vidanjör getirmesini söyledim ancak 2 bin TL parası gitmesin diye getirmedi. Yapı denetim, mimar ve müteahhitlere durumu anlatmama rağmen bana geri dönüş yapılmadı" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Bu kadarına da pes! Bakın binanın kirişlerinden ne çıktı

Binanın yapınma 3 ay önce başladıklarını ifade eden Sadık Şengül, "Deprem olunca vicdanım tamamıyla rahatsız oldu. Gereken yerlere şikayette bulundum. Binanın yıkılması için depremin gelmesine gerek yok. Binaların dışındaki süsler kandırmadan başka bir şey değil, içleri çürük. Deprem olmasına gerek yok, şiddetli rüzgar binayı yıkar çünkü kolon yok, binayı taşıyan kirişler yok. Toprak çıkarılıp temizlenseydi en fazla 3 metreküp betondu. Pompa geldi arızalandı. Sonra küçük bir pompa getirdiler. Uçlara pompa yetişmeyince betonu sulandırdılar. Betona su katamazsın. C4 betonu sulandırılırsa dayanaklığı C1’e düşer, beton ölür. Uyarmama rağmen beni dinlemedikleri için yanımda çalışan kişilerle toparlanıp gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Bu kadarına da pes! Bakın binanın kirişlerinden ne çıktı

#7
Foto - Bu kadarına da pes! Bakın binanın kirişlerinden ne çıktı

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