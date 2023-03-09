Bu kadarına da pes! Bakın binanın kirişlerinden ne çıktı

40 yıldır inşaat sektöründe çalıştığını söyleyen Sadık Şengül, “İnşaat kalfasıyım. Kalıp, demir, duvar işleri yapıyorum. Sözleşmemizi yaptık ve işe başladık. İnşaatta bazı eksiklikler gördüm ve videolarını çektim. Bu videoları yetkililere gösterdim ancak umursamadılar. Yapı denetimin de fazla denetlemediğini fark ettim. Defalarca uyardım ancak bizi küçültmek için inşaat sahibi, ‘İşine son veririm, al tahtanı git, her şeye burnunu sokma’ diyerek beni tehdit etti. İnsanların canı her şeyden daha önemli olduğunu düşündüğüm için vicdanen rahatsız oldum. Geceleri uyuyamaz oldum. Deprem binayı yıktıktan ve insanlar öldükten sonra müteahhidin cezalandırılması bir şeyi ifade etmiyor. Önceden eksiklikler görülüp müteahhit cezalandırılmalıdır" diye konuştu.