Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Salih Özcan. Sarı-kırmızılı ekip gurbetçi yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. Salih, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Transfer teklifi aldığım doğru. Ben şu anda takımıma odaklandım." ifadelerini kullandı. Yönetim ise Salih'i takıma kazandırıp yabancı bir isimle yollarını ayrılmak istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Salih Özcan. Sarı-kırmızılı ekip gurbetçi yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. Salih, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Transfer teklifi aldığım doğru. Ben şu anda takımıma odaklandım." ifadelerini kullandı. Yönetim ise Salih'i takıma kazandırıp yabancı bir isimle yollarını ayrılmak istiyor. Yeni adımı dünyaya duyuruldu!