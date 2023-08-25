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Spor
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Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

2023-08-25 10:17:12
Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Salih Özcan. Sarı-kırmızılı ekip gurbetçi yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. Salih, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Transfer teklifi aldığım doğru. Ben şu anda takımıma odaklandım." ifadelerini kullandı. Yönetim ise Salih'i takıma kazandırıp yabancı bir isimle yollarını ayrılmak istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Salih Özcan. Sarı-kırmızılı ekip gurbetçi yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. Salih, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Transfer teklifi aldığım doğru. Ben şu anda takımıma odaklandım." ifadelerini kullandı. Yönetim ise Salih'i takıma kazandırıp yabancı bir isimle yollarını ayrılmak istiyor. Yeni adımı dünyaya duyuruldu!

#1
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Galatasaray, Türkiye dışında Avrupa'da da başarı hedefliyor.

#2
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapılacak.

#3
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Sarı-kırmızılılar, Alman ekibi Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan için görüşmelere başladı.

#4
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Takvim'in haberine göre Cimbom'un bu transferde önemli ölçüde mesafe kat ettiği öğrenildi.

#5
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Aslan 14 yabancı oyuncuyu kadrosunda bulunduruyor ve İspanyol stoper Sergio Ramos'a da yer açmak istiyor.

#6
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Kurmaylar Salih Özcan transferiyle orta sahayı güçlendirecek.

#7
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

25 yaşındaki milli futbolcu geleceği için, "Teklif geldi.

#8
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Bunun için menajerime arama geldi.

#9
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Galatasaray çok büyük bir kulüp.

#10
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri.

#11
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Ama ben tamamen buradaki sezona odaklanmış durumdayım.

#12
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Sözleşmemin bitmesine daha üç yıl var.

#13
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Gelecek ne getirecek, göreceğiz.

#14
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Ama dediğim gibi, şu anda burada tamamen memnunum.

#15
Foto - Bu kadarı pes dedirtti! Cim-Bom O yıldızı almak için bir yıldızını gönderecek!

Borussia Dortmund'a odaklanmış durumdayım." ifadesini kullandı. Galatasaray yönetiminin, Salih Özcan transferinin ardından Sergio Oliveira ile de yollarını ayırması bekleniyor.

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