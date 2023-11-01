Bu kadar alçak nasıl çıktı aramızdan? Bunlara, tükürürcesine haykırmak gerekiyor

Çatışmanın, savaşın, en sert mücadelenin bile kuralları vardır. İnsanlık binlerce yılda üretmiştir bunları. Roma Hukukunda da, Mecelle'de de, aşiret ya da kabile hukukunda da farklı değildir. Sadece tarihimize baksalar, anlarlar ve görürler bunları. Osmanlı, bunu en iyi şekilde uygulamıştır. Nerede bir mazlum varsa, ona kucak açmıştır. Gerekirse askerini, donanmasını göndermiştir. Yakın tarihimizde Mustafa Kemal Atatürk vermiştir en çarpıcı örneğini. Çanakkale'de sırtlan sürüsü gibi bu milletin çocuklarına saldıran ve Mehmetçiğin mavzeri, süngüsü ile toprağa düşen Anzakların analarına, "Merak etmeyin, üzülmeyin, onlar bize emanettir, bu topraklarda rahat uyuyacaklar" mesajını vermiştir. Alçaklık yoktur bizim kültürümüz ve tarihimizde!