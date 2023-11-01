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Medya
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Bu kadar alçak nasıl çıktı aramızdan? Bunlara, tükürürcesine haykırmak gerekiyor

2023-11-01 21:17:58
Bu kadar alçak nasıl çıktı aramızdan? Bunlara, tükürürcesine haykırmak gerekiyor

Emin Pazarcı, Gazze'de bir insanlık dramı yaşanırken rahatça oturabilen, bilerek ya da bilmeyerek, soykırım uygulayan katillere destek dahi veren, hatta zevk içinde ellerini ovuşturan alçaklara ayar üstüne ayar verdi. “Her platformda karşılarına çıkmak, rezilliklerini, alçaklıklarını yüzlerine vurmak, insanlığa davet etmek lazım! ‘Alçaksın sen, alçak yüksek yerlerde boy göstermekle alçaklıktan kurtulmaz’ diye, tükürürcesine haykırmak gerekiyor” ifadelerini kullanan Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Bu kadar alçak nasıl çıktı aramızdan? Bunlara, tükürürcesine haykırmak gerekiyor

“Öncelikle bir noktanın altını çizmek lazım: Alçaklığın mazereti olmaz. Alçak her yerde alçak, alçaklık dünyanın her köşesinde alçaklıktır. "Türk'üm" , "Müslüman'ım", "laik biriyim" ya da "Atatürkçüyüm" demekle de, süslü nutuklar atmakla da alçaklığın üzeri kapatılamaz. Alçaklık, hiçbir ideoloji, inanç ya da kutsal değerle maskelenemez, gizlenemez. Alçak, nerede olursa olsun, hangi kılığa bürünürse bürünsün alçaktır!

#2
Foto - Bu kadar alçak nasıl çıktı aramızdan? Bunlara, tükürürcesine haykırmak gerekiyor

Alçak olmayan, zalimlere destek vermez. Onlarla birlikte olabilmek için mazeretler üretemez. İnsan olan, insanlıktan istifa etmemiş biri, her daim ve her şart altında mazlumun yanındadır. Hele hele bebekler katledilirken sesini çıkarmayıp bir köşeye çekilemez. Soykırım karşısında sessiz sedasız kalamaz. Hiç mazeret üretmesin. Hiçbir şekilde gizlenmeye çalışmasın. Bunları yapıyorsa, o bir alçaktır!

#3
Foto - Bu kadar alçak nasıl çıktı aramızdan? Bunlara, tükürürcesine haykırmak gerekiyor

Çatışmanın, savaşın, en sert mücadelenin bile kuralları vardır. İnsanlık binlerce yılda üretmiştir bunları. Roma Hukukunda da, Mecelle'de de, aşiret ya da kabile hukukunda da farklı değildir. Sadece tarihimize baksalar, anlarlar ve görürler bunları. Osmanlı, bunu en iyi şekilde uygulamıştır. Nerede bir mazlum varsa, ona kucak açmıştır. Gerekirse askerini, donanmasını göndermiştir. Yakın tarihimizde Mustafa Kemal Atatürk vermiştir en çarpıcı örneğini. Çanakkale'de sırtlan sürüsü gibi bu milletin çocuklarına saldıran ve Mehmetçiğin mavzeri, süngüsü ile toprağa düşen Anzakların analarına, "Merak etmeyin, üzülmeyin, onlar bize emanettir, bu topraklarda rahat uyuyacaklar" mesajını vermiştir. Alçaklık yoktur bizim kültürümüz ve tarihimizde!

#4
Foto - Bu kadar alçak nasıl çıktı aramızdan? Bunlara, tükürürcesine haykırmak gerekiyor

Bugün geldiğimiz noktada, "Peki bu kadar alçak nasıl çıktı aramızdan?" diye sorabilirsiniz. Haklısınız, ben de aynı soruyu soruyorum kendime. Sebebini tartışmayacağım. Zaten bir köşe yazısı ile anlatılacak kadar basit bir mesele değil bu! Sadece insanlığını kaybetmişlerin sergiledikleri alçaklıklara değineceğim...

#5
Foto - Bu kadar alçak nasıl çıktı aramızdan? Bunlara, tükürürcesine haykırmak gerekiyor

Yanı başımızda, Gazze'de bir insanlık dramı yaşanırken, rahatça oturabiliyorlar. Bilerek ya da bilmeyerek, soykırım uygulayan katillere destek dahi veriyorlar. Hatta içlerinde zevk içinde ellerini ovuşturanlar bile var. Bir kısmı mankurt, bazıları da azılı, iflah olmaz alçak bunların. Fark etmez, birlikte aynı amaca hizmet ediyorlar.

#6
Foto - Bu kadar alçak nasıl çıktı aramızdan? Bunlara, tükürürcesine haykırmak gerekiyor

Katliamı izleyip, İsrail menşeli kahvelerini yudumluyor, hamburgerlerini yiyorlar. "Ne yapıyorsun" diye tepki gösterenlere de saldırıyorlar. "Koşun, Türkiye'de satılan İsrail mallarında indirim" var denilse, birbirlerini ezecekler. Katillere, mazlumların kafasına yağdıracakları mühimmatları sağlamak için birbirleri ile yarışacaklar... İşte alçaklık böyle bir şey!

#7
Foto - Bu kadar alçak nasıl çıktı aramızdan? Bunlara, tükürürcesine haykırmak gerekiyor

Sıkıntı şu ki, bu alçaklara karşı meydan boş bırakılıyor... Her platformda karşılarına çıkmak, rezilliklerini, alçaklıklarını yüzlerine vurmak, insanlığa davet etmek lazım! "Alçaksın sen, alçak yüksek yerlerde boy göstermekle alçaklıktan kurtulmaz" diye, tükürürcesine haykırmak gerekiyor. Çünkü insan olmanın da bir gereği ve bedeli var! İnsan olanlar ve insanlık gereğini yapmazsa eğer, alçaklar daha da çoğalıp, müsilaj misali yayılacaklar…”

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