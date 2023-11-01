2023-11-01 21:17:58 Bu kadar alçak nasıl çıktı aramızdan? Bunlara, tükürürcesine haykırmak gerekiyor
Emin Pazarcı, Gazze'de bir insanlık dramı yaşanırken rahatça oturabilen, bilerek ya da bilmeyerek, soykırım uygulayan katillere destek dahi veren, hatta zevk içinde ellerini ovuşturan alçaklara ayar üstüne ayar verdi. “Her platformda karşılarına çıkmak, rezilliklerini, alçaklıklarını yüzlerine vurmak, insanlığa davet etmek lazım! ‘Alçaksın sen, alçak yüksek yerlerde boy göstermekle alçaklıktan kurtulmaz’ diye, tükürürcesine haykırmak gerekiyor” ifadelerini kullanan Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: