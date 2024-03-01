  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beşiktaşlıları çıldırtacak gelişme olsa gerek! Hiç bu duyguyu yaşamadılar: 13 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor

Yunanistan ve Sırbistan'ı çıldırtacak gelişme! O ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA aldı

İtalyanlara derin bir “ohhh” çektirecek gelişme! Ve Kenan Yıldız transfer oluyor! Böyle duyurdular...

Arda ile ilgili son gelişme Türkiye'yi çileden çıkaracak! İkna edildi ve İspanyollar sürpriz iddia olarak duyurdu…

BİM, mart indirimlerinde coşturuyor! Kataloğu gören sabah yüzünü yıkamadan koşacak! İşte o indirimler

Altını olanların başından aşağı kaynar sular dökülecek! Flaş açıklama yapıldı

Bu ‘İslamcılar’ da çok olmaya başladı! Yaa, işte böyle! Aptallık tükenmiyor  

ATM’den para çekenler hayatının şokunu yaşıyor! Bankalardan yeni düzenleme! Rekor seviyede arttı

Milli sporcudan acı haber geldi! Tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamadı

İslam Memiş’ten, altını olanların yüreğine indirecek açıklama: Bugün bitiyor! Şimdiden hazırlanın
Medya
6
Bu ‘İslamcılar’ da çok olmaya başladı! Yaa, işte böyle! Aptallık tükenmiyor  

2024-03-01 15:36:25
Bu ‘İslamcılar’ da çok olmaya başladı! Yaa, işte böyle! Aptallık tükenmiyor  

Türkiye'nin çok çeşitli yelpazesinden isimlerin kritik görevlere atanması, "Siyasal İslamcı iktidar gemi azıya aldı, Türkiye'yi her geçen gün Ortadoğu karanlığına gömüyor!” diye ciyaklayanları susturmaya yetmedi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna’dan ise dikkat çeken bir çıkış geldi. “Size bir şey söyleyeyim mi: Celal Şengör bugün Diyanet İşleri Başkanı olarak atansın, bunlar aynı mavalı okumasa ben bir şey bilmiyorum” ifadelerini kullanan Tuna, şunları kaydetti: 

#1
Foto - Bu ‘İslamcılar’ da çok olmaya başladı! Yaa, işte böyle! Aptallık tükenmiyor  

“Bunların meftun olduğu "ortodoks ekonomi politikalarına" yöneleceğini söyleyen Mehmet Şimşek ekonominin başına getirildi... 

#2
Foto - Bu ‘İslamcılar’ da çok olmaya başladı! Yaa, işte böyle! Aptallık tükenmiyor  

Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bir iki ay önce Fatih Altaylı, Ertuğrul Özkök ve Mehmet Yakup Yılmaz gibi "28 Şubat'ın sivil ayağı deyince" akla gelen bir grup gazeteciyle baş başa yemek yedi. 

#3
Foto - Bu ‘İslamcılar’ da çok olmaya başladı! Yaa, işte böyle! Aptallık tükenmiyor  

Değerli aktör Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, Çocuklar Duymasın'ın "yaratıcısı" Birol Güven arkadaşımız da Sinema Genel Müdürü olarak atandı. 

#4
Foto - Bu ‘İslamcılar’ da çok olmaya başladı! Yaa, işte böyle! Aptallık tükenmiyor  

Daha önce de "Gerçek Atatürkçü" deyince akla gelen isimlerden Türkiye Barolar Birliği'nin eski başkanı Prof. Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçisi görevine getirilmişti.  Lakin bunlara soracak olursanız, "Siyasal İslamcı iktidar gemi azıya aldı, Türkiye'yi her geçen gün Ortadoğu karanlığına gömüyor!.."  Anlaşılan o ki...  Fatih Altaylı (nam-ı diğer Kalorifer Peteği) Aile Bakanı, Yılmaz Özdil de Milli Eğitim Bakanı yapılsa, üstelik 2 bin 500 TL'lik o "Mustafa Kemal" kitabı da "zorunlu ders kitabı" olarak okutulsa, ezberlerinden yine şaşmayacaklar! 

#5
Foto - Bu ‘İslamcılar’ da çok olmaya başladı! Yaa, işte böyle! Aptallık tükenmiyor  

Size bir şey söyleyeyim mi: Celal Şengör bugün Diyanet İşleri Başkanı olarak atansın, bunlar aynı mavalı okumasa ben bir şey bilmiyorum.  Hatta, Şengör'e, "Davayı sattın" veya "Sen de mi Siyasal İslamcı oldun, yazıklar olsun?!" diye şarlarlar.  Ne ki, Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konserine davet etti diye demediklerini bırakmadıkları Fazıl Say dostumuz gibi "Benim için çok can acıtıcıydı, yıpratıcıydı, kırıcıydı. Aylarca içime kapandım. Ne oldu? Benim 49 yıllık ideolojim mi değişti?.." diye nazikçe sitem etmekle yetinmez. Maazallah "Çocuklar ben b.k yemekten yoruldum, siz devam edin..." diyebilir.  İşin garibi, bu çok ilerici güruhumuzu İngiltere bile kıskanmaya başladı.  Nasıl mı?  Londra'daki Gazze katliamlarını protesto yürüyüşlerini, "nefret yürüyüşü" olarak adlandıran ve çok açık bir biçimde taraf tuttuğu için görevinden alınan Hint asıllı eski Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Suella Braverman, The Telegraph'a yazdığı makalede "İslamcıların" Birleşik Krallık'ı kontrol ettiğini iddia etti.  Yaa, işte böyle! Aptallık tükenmiyor!  Yanlış anlamayın, Suella Braverman münferit değil. Muhafazakâr Parti Milletvekili Lee Anderson da Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan üzerinden benzer iddiayı dillendirdi.  Anderson'ın "İslamcı" tesmiye ettiği Sadiq Khan mı?  Londra tarihinin belki de en "liberal" belediye başkanı. Hele ki LGBT konusunda, "Bizim toplumumuz henüz eşcinsel evliliklere hazır değil..." diyen İmamoğlu eline su bile dökemez, o derece!  Muhafazakâr Parti üyeleri de "Londra'nın İslamcılara peşkeş çekildiğini" ve "Londra'nın şeriatla yönetilmeye doğru gittiğini" söylüyorlar.  İngiltere "ilericilerimizi" kıskanıyor dedim ama vaziyet kıskanmanın çok ötesine geçmiş galiba.  O kadar ki, "Türkiye karanlığa gömülüyor... Şeriat geldi, geliyor!.." diyen şu bizim "ilerici güruhun" adeta izinden gidiyorlar.  Şuncağızı belirtmeden bitirmeyelim:  İngiltere'de ötekileştirmek istediklerine Türkiye'deki gibi "Siyasal İslamcı" yerine, sadece "İslamcı" diyorlar. Hindistan'da "Müslümanlar" dedikleri gibi.”

Müjde gibi müjde! Dünya devi Almanya'daki tüm fabrikalarını kapatıp Türkiye'de üretim yapma kararı aldı

Müjde gibi müjde! Dünya devi Almanya'daki tüm fabrikalarını kapatıp Türkiye'de üretim yapma kararı aldı
Ahmet Davutoğlu’ndan “AK Parti” sürprizi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Ahmet Davutoğlu’ndan “AK Parti” sürprizi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

AK Parti ve MHP'nin yarıştığı şehirde dikkat çeken sonuç! Son anket geldi

AK Parti ve MHP'nin yarıştığı şehirde dikkat çeken sonuç! Son anket geldi
ASELSAN 50 bin TL maaşla personel alıyor! İşte aranan şartlar...
Ekonomi

ASELSAN 50 bin TL maaşla personel alıyor! İşte aranan şartlar...

ASELSAN, 50 bin TL maaşla personel alımı yapacak! Peki başvuru için gereken koşullar neler? İşte cevabı...

Naci Görür o bölgeyi sabah uyardı gece deprem oldu!
Aktüel

Naci Görür o bölgeyi sabah uyardı gece deprem oldu!

Son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde peş peşe depremler yaşanıyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre son deprem Antalya'da meydana geldi..
ABD'den Yunanistan'ı karıştıran Türkiye mektubu! Bunu hiç beklemiyorlardı: Erdoğan'ın insafına bıraktılar

ABD'den Yunanistan'ı karıştıran Türkiye mektubu! Bunu hiç beklemiyorlardı: Erdoğan'ın insafına bıraktılar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23