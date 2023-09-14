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Spor
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Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

2023-09-14 10:47:31
Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kadar çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yaptığı takviyelerler dikkatleri üzerine çekti. Ancak kurmaylar 6 numara bölgesine hattına henüz takviye yapmadı. Yaz transfer dönemi bitmeden kadrosunu fırsat transferi ile güçlendirmeyi düşünen sarı-lacivertli ekip harekata devam ediyor. Şu ana kadar ise birçok yıldız oyuncunun adı Fenerbahçe ile anıldı. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki dünya yıldızları... | Fenerbahçe haberleri

#1
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı.

#2
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

15 Eylül'de sona erecek olan transfer döneminde kulüpler dikkat çeken hamleler yaptı.

#3
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

#4
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Kurmaylar kadroya Edin Dzeko, Dusan Tadic, Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski ve Rodrigo Becao gibi isimleri takviye etti.

#5
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Ancak yönetim bir fırsat transferi kovalıyor.

#6
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Kurmaylar 6 numara bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

#7
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Ön liberoya yıldız bir ismi transfer etmeye çalışan sarı-lacivertlilerin listesi fazlasıyla yoğun.

#8
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

İŞTE FENERBAHÇE'NİN 6 NUMARA ADAYLARI: Al Musrati

#9
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Portekiz'in Braga kulübünde foram giyen Al Musrati performansı ile dikkat çekiyor.

#10
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Braga, Ricardo Horta transferinin davası sonucu FIFA tarafından 12.3 milyon euro cezaya almıştı.

#11
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Bundan dolayı Fenerbahçe, Al Musrati transferi için çalışmalarını hızlandırmıştı.

#12
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Yönetim, Braga'ya 8 milyon euroluk teklif yaptı.

#13
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Ancak Portekiz ekibi bu teklifi kabul etmedi. Libyalı oyuncu bu sezon 6 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

#14
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Andre Gomes

#15
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Tecrübeli oyuncu getiğimiz sezonu Lille'de kiralık olarak geçirdi.

#16
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Sarı-lacivertli ekip takımdan ayrılması beklenen yıldız ismi listesine almıştı.

#17
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Gomes 37 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

#18
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Yaşadığı sakatlık sonrası kariyerinde düşüş yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, Everton'a geçiş yaptı.

#19
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Portekizli yıldız İngiliz ekibinde de istenen katkıyı veremedi.

#20
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Thiago Liverpool'da forma giyen İspanyol yıldız kariyeri boyunca en üst seviyede oynadı.

#21
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Barcelona'da yetişen tecrübeli oyuncu Bayern Münih'in ardından Liverpool'a transfer oldu.

#22
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Fenerbahçe, son dönemde sakatlık problemleri yaşayan Thiago'nun bonservisini İngiliz ekibinden almak istiyor.

#23
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Kurmaylar, Ada ekibine 5 milyon euroluk teklifte bulunmuştu.

#24
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Ayrıca yönetim, İspanyol oyuncu ile senelik 7.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme yapmayı düşünüyordu.

#25
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Daha önce bonservis değeri 70 milyon euroyu bulan yıldız ismin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

#26
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Salih Özcan Galatasaray'ın da ilgilendiği milli oyuncu, Fenerbahçe'nin listesinde bulunan bir diğer isim.

#27
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Ezeli rakibi ile uzun zamandır 25 yaşındaki oyuncu için yarışan Fenerbahçe henüz transferi tamamlayamadı.

#28
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Yönetim, Borussia Dortmund forması giyen Salih için 8 milyon euroluk bonservis teklifi yapmıştı.

#29
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Alman devi ise bu teklifi kabul etmedi.

#30
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Scott McTominay Manchester United forması giyen Scott McTominay altyapısından yetiştiği kulübü ile 211 maça çıktı.

#31
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

25 yaşındaki futbolcu stoper ve merkez orta sahada da oynayabiliyor.

#32
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

İskoç yıldız milli takım formasını 40 maçta giydi.

#33
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

McTominay için Galasaray'ın da girişimi bulunuyor.

#34
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Donny van de Beek Ajax'ta gösterdiği başarılı performans ile Avrupa devlerinin ilgisini çeken Hollandalı yıldız 2020 yaz transfer döneminde Manchester United'a imza attı.

#35
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Burada beklenen performansı bir türlü gösteremeyen 26 yaşındaki oyuncu 2021-2022 sezonunun ikinci yarısını Everton'da geçirdi.

#36
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Merseyside ekibinde de çıkış yakalayamayan Hollandalı oyuncu, İngiliz ekipleri ile 67 maça çıktı.

#37
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Erik ten Hag'ın gözünden düşen oyuncu, çıkış yakalamak için Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmayı düşünüyor.

#38
Foto - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları... Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galasaray'ın da Hollandalı oyuncu ile ilgilendiği biliniyor.

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