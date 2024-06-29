Bu işi yapan kalmadı! Bir eser 7 ayda tamamlanıyor

16 yıldır Naht sanatıyla uğraştığını belirten Zenger, “Emekli olduktan sonra kendime hobi edinmek istedim. Bir süre eğitim aldım ve bu zamana kadar devam ettim. Şimdi de güzel bir aşamaya geldik. Sanatla uğraşmak isteyenlerin talepleri oluyor. İnsanlar ilk başlangıçta ‘ben bu sanatı yapamam' diye bakıyor. Çünkü desenler yoğunluğu çok fazla. Ama daha sonra da başladığınız zaman her aşamada daha bir heves doğuyor. Öyle olunca da bu sanatı bırakamaz noktaya geliyorsun” dedi.