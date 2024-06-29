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Kültür Sanat
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Bu işi yapan kalmadı! Bir eser 7 ayda tamamlanıyor

2024-06-29 19:24:58
Bu işi yapan kalmadı! Bir eser 7 ayda tamamlanıyor

İzmir'de hobi olarak Naht sanatına başlayan Rauf Zenger artık tarihi çarşının tek ustası durumunda.

#1
Foto - Bu işi yapan kalmadı! Bir eser 7 ayda tamamlanıyor

İzmir'de yaşayan ve özel sektörde uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan 66 yaşındaki Rauf Zenger, kendine bir hobi edinmek istedi. Bu isteğini gerçekleştirmek için Karşıyaka Belediyesi Sanat Atölyesine başvurdu.

#2
Foto - Bu işi yapan kalmadı! Bir eser 7 ayda tamamlanıyor

Atölyede yer alan farklı kurs seçenekleri arasında Zenger'in ilgisini en çok ‘Naht sanatı' çekti. Bir süre eğitim alan Zenger, daha sonra kendine 35 metrekarelik atölye açtı. İlk başta küçük işler üretmeye başlayan Zenger, zaman içerisinde kendini geliştirerek birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmaya başladı.

#3
Foto - Bu işi yapan kalmadı! Bir eser 7 ayda tamamlanıyor

İslami ve mitolojik motiflerden hediyelik el işlemelerine kadar çeşitli eserleri üreten nahhat, Osmanlı dönemine ait unutulmaya yüz tutmuş Naht sanatını Tarihi Kemeraltı Çarşı'sının tek sanatçısı olarak yaşatmaya devam ediyor.

#4
Foto - Bu işi yapan kalmadı! Bir eser 7 ayda tamamlanıyor

16 yıldır Naht sanatıyla uğraştığını belirten Zenger, “Emekli olduktan sonra kendime hobi edinmek istedim. Bir süre eğitim aldım ve bu zamana kadar devam ettim. Şimdi de güzel bir aşamaya geldik. Sanatla uğraşmak isteyenlerin talepleri oluyor. İnsanlar ilk başlangıçta ‘ben bu sanatı yapamam' diye bakıyor. Çünkü desenler yoğunluğu çok fazla. Ama daha sonra da başladığınız zaman her aşamada daha bir heves doğuyor. Öyle olunca da bu sanatı bırakamaz noktaya geliyorsun” dedi.

#5
Foto - Bu işi yapan kalmadı! Bir eser 7 ayda tamamlanıyor

Nah sanatının uzun soluklu çalışmalar istediğinin altını çizen Zenger, en basit bir eserin 1 aydan aşağı bitmediğini anlattı. Zenger, “Fakat günde ortalama 6-7 saat çalışmak şartıyla yaklaşık 7 ay süren eserler de var. Yoğun dikkat ve özen isteyen bir el sanatı bu. Bir zamanlar unutulmaya yüz tutmuş meslekmiş ama yaklaşık 20 senedir gençlerde merak uyandığı için sanata ilgi arttı. Gençler daha çok sanatsal çalışmalara başladı. Üniversitelerden de özellikle çok talep aldık” diye konuştu.

#6
Foto - Bu işi yapan kalmadı! Bir eser 7 ayda tamamlanıyor

Nah sanatının Selçuklu döneminden bu zamana sürdüğünü belirten Zenger, şunları kaydetti:

#7
Foto - Bu işi yapan kalmadı! Bir eser 7 ayda tamamlanıyor

“Halk arasında bu sanata ahşap oyma deniyor. Evlerin içinde duvarlarda olan ahşaplar, lambaların göbeklerinde, merdiven korkuluklarının kenarlarında, sandalyelerde, koltuklarda, camilerdeki minberler ve kürsülerdeki bütün oyma işlemlerinde sanatı görebiliriz. Biz daha çok sanatı aksesuar konumuna getirdik.”

#8
Foto - Bu işi yapan kalmadı! Bir eser 7 ayda tamamlanıyor

Naht sanatına olan ilginin kültür seviyesinin yükselmesinden dolayı her geçen gün arttığını söyleyen Zenger, kendisine gelen talep doğrultusunda da Türkiye'nin her yerine ürünlerini satıyor.

#9
Foto - Bu işi yapan kalmadı! Bir eser 7 ayda tamamlanıyor

#10
Foto - Bu işi yapan kalmadı! Bir eser 7 ayda tamamlanıyor

#11
Foto - Bu işi yapan kalmadı! Bir eser 7 ayda tamamlanıyor

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