Hüseyin Çelik ve Haşim Kılıç'a olay tepki: Bu sorunları Fenerbahçe’nin şampiyon olamamasına bağlamak kadar bilimseldir
Koltuğu bıraktıktan sonra hükümete yönelik sert çıkışlarıyla dikkat çeken eski AYM Başkanı Haşim Kılıç ve eski bakanlardan Hüseyin Çelik, son açıklamalarında “Türk tipi başkanlık felaketimiz oldu, susma hakkı devrindeyiz” ifadeleriyle Türkiye’nin yönetim sistemini hedef aldı. Yaşar Baş ise iki ismin açıklamalarına sert tepki göstererek, başkanlık sistemini hedef alan bu değerlendirmelerin gerçeklikten uzak ve yüzeysel olduğunu vurguladı. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut sorunların yönetim sistemiyle ilişkilendirilmesini “bilimsellikten uzak” olarak nitelendirdi.

X'te yazan Av. Yaşar Baş, "Bu gün karşılaşılan bazı sorunların nedenini başkanlık sistemine bağlayanların görüşleri, sorunları Fenerbahçe’nin şampiyon olamamasına bağlamak kadar bilimseldir… Bir olay ile bir sorunun aynı veya bir birini takip eden tarih dilimi içinde gerçekleşmesini, sebep sonuç ilişkisi kurulması için yeterli saymak ilkokul düzeyinin altındaki bir mantığın ürünüdür.

Başkanlık sistemi, yürütmeyi destekleyen parlamento çoğunluğunun ortadan kalktığı durumlarda yürütme istikrarını sağlayan bir modeldir. Parlementonun çoğunluğu ile yürütme arasında uyum bulunduğu zamanlarda, yönetim sisteminin başkanlık mı, parlamenter sistem mi olduğunun zaten hiç bir önemi yoktur. Başkanlık sisteminin yürürlüğe girdiği 2018 yıluna kadar kesintisiz bir şekilde AK Partinin hükümetlerinin arkasında parlamento desteği vardı.

2015 yılında 7 Haziran seçimlerinde hükümet parlamento desteğini kaybetmiş, Türkiye hükümet kuramamış ve yeniden seçim yapmak zorunda kalmıştır. 2018 yılından sonra iktidar partisi AK Parti hiç bir seçimde parlamento çoğunluğunu kazanamamıştır… Gerçi yürütmeyi destekleyen parlamento çoğunluğu sağlayacak mutabakat sağlanmıştır. Aradan geçen 8 yılda yürütme istikrarının zedelenebileceğine dair bir ihtimal bile ortaya çıkmamıştır.

Bu gün yaşanan sorunların bir çok kaynağı olabilir. Yönetim sistemi asla sorunların kaynağı değildir.. Tam aksine parlamenter sistem içinde çok daha ağır sonuçları olabilecek etkenlerin yönetilebilir seviyelerde tutulması, yürütme istikrarının yani bu günkü yönetim sisteminin bir sonucudur" dedi.

Yorumlar

Şuayip

İşlet düzgün seri gidiyorsa başkanlık sisteminin nimetindendir
