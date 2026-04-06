Hüseyin Çelik ve Haşim Kılıç'a olay tepki: Bu sorunları Fenerbahçe’nin şampiyon olamamasına bağlamak kadar bilimseldir
Koltuğu bıraktıktan sonra hükümete yönelik sert çıkışlarıyla dikkat çeken eski AYM Başkanı Haşim Kılıç ve eski bakanlardan Hüseyin Çelik, son açıklamalarında “Türk tipi başkanlık felaketimiz oldu, susma hakkı devrindeyiz” ifadeleriyle Türkiye’nin yönetim sistemini hedef aldı. Yaşar Baş ise iki ismin açıklamalarına sert tepki göstererek, başkanlık sistemini hedef alan bu değerlendirmelerin gerçeklikten uzak ve yüzeysel olduğunu vurguladı. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut sorunların yönetim sistemiyle ilişkilendirilmesini “bilimsellikten uzak” olarak nitelendirdi.