İmzalar atıldı: Türkiye'yi vurmak için 36 tane roketatar alıyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İmzalar atıldı: Türkiye'yi vurmak için 36 tane roketatar alıyorlar

Türkiye’nin Bora ve TRG-300 sistemlerine karşı harekete geçildi. Son dönemde provoke edici hamlelere imza atan komşu 36 adet roketatar alıyor.

Devletlerarası Anlaşma ile PULS (Precise & Universal Launching System) Çok Namlulu Roketatar sistemlerinin tedarik süreci resmen başladı. Yunanistan Savunma Teçhizatları ve Yatırımları Genel Müdürlüğü (GDAEE), bugün (6 Nisan 2026, Pazartesi) Yunan Kara Kuvvetleri’nin çehresini değiştirecek olan en kritik savunma programlarından birini resmileştirdi. GDAEE Genel Müdürü Tümgeneral İoannis Buras ve İsrail Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İşbirliği Birimi (SIBAT) Direktörü Emekli Tuğgeneral Yair Kulas tarafından imzalanan 009A/26 sayılı Devletlerarası Anlaşma ile PULS (Precise & Universal Launching System) Çok Namlulu Roketatar sistemlerinin tedarik süreci resmen başladı.

Atina kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu hükümetler arası sözleşme geçtiğimiz Pazartesi günü Yunanistan Milli Güvenlik Kurulu (KİSEA) tarafından sunulup onaylandı.

Sistem, sadece bir fırlatıcı değil; farklı mühimmatlar, gelişmiş komuta-kontrol sistemleri ve ağ merkezli harp yeteneklerini barındıran bir ekosistem olarak tasarlandı.

Anlaşma, 36 adet fırlatıcı ünitesinin yanı sıra kapsamlı bir mühimmat, lojistik destek ve eğitim paketini içeriyor. Sistemlerin teknik yetkinlikleri şu şekilde detaylandırılıyor: Platform: Hareket kabiliyeti yüksek IVECO tipi tekerlekli araçlar. Mühimmat Yelpazesi: 35 km menzilli Accular, 150 km menzilli EXTRA ve 300 km menzilli Predator Hawk füzeleri.

Predator Hawk ER Sürprizi: İsrail tarafı, Predator Hawk’ın daha gelişmiş versiyonu olan ve 300 kilometrenin üzerinde menzile sahip ER (Extended Range) sürümünün de Yunanistan’a verilmesini garanti etti. Bu füzenin geliştirme sürecinin 2026 yılı içinde tamamlanması bekleniyor ve mevcut PULS fırlatıcılarından herhangi bir modifikasyona gerek duyulmadan ateşlenebilecek.

Değerlendirme masasında yer alan ABD’nin M270 modernizasyonu ve HIMARS teklifi, NATO içindeki birlikte çalışabilirlik avantajına rağmen Yunanistan’ın “derin darbe” ihtiyacını tam karşılayamadı. ABD tarafının stratejik menzilli füzelerin (ATACMS vb.) serbest bırakılması konusundaki belirsiz tavrı, Atina’yı 300 km menzilli füzeleri halihazırda sertifikalı ve kullanılabilir olarak sunan İsrail çözümüne yöneltti.

Sistemin operasyonel etkisi, Türkiye’nin Bora ve TRG-300 sistemlerine bir cevap niteliği taşıyor: Meriç Hattı: Karşı tarafın lojistik ağlarını, köprülerini ve komuta merkezlerini derinlemesine ateş altına alarak taarruz planlarını bozma kapasitesi. Ege ve Oniki Adalar: Adalar artık sadece savunma mevzisi değil, Anadolu kıyılarındaki hava üslerini ve deniz tesislerini doğrudan tehdit eden stratejik hücum platformları haline geliyor. KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ

