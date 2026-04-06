İmzalar atıldı: Türkiye'yi vurmak için 36 tane roketatar alıyorlar

Devletlerarası Anlaşma ile PULS (Precise & Universal Launching System) Çok Namlulu Roketatar sistemlerinin tedarik süreci resmen başladı. Yunanistan Savunma Teçhizatları ve Yatırımları Genel Müdürlüğü (GDAEE), bugün (6 Nisan 2026, Pazartesi) Yunan Kara Kuvvetleri’nin çehresini değiştirecek olan en kritik savunma programlarından birini resmileştirdi. GDAEE Genel Müdürü Tümgeneral İoannis Buras ve İsrail Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İşbirliği Birimi (SIBAT) Direktörü Emekli Tuğgeneral Yair Kulas tarafından imzalanan 009A/26 sayılı Devletlerarası Anlaşma ile PULS (Precise & Universal Launching System) Çok Namlulu Roketatar sistemlerinin tedarik süreci resmen başladı.