Bu ilçeyi leylekler mesken tuttu

Leyleklerin her yıl Kale ilçesinde baraj sahiline gelmesinin bölge halkını da mutlu ettiğini ifade eden Öztop, “Bu bölge de tarım potansiyeli oldukça fazla. Onlarda doğanın bir parçası. İnsanlarda kötü davranmıyor. Burada baraja akan dereler, kurbağa, canlı hayvan fazla. Tarım alanları da bozulmadığı için beslenmeye uygun bir ortam. Geçen yıl bir direkteki yuvada 4 yavru olmuştu. Bizler de leylekleri ürkütmemek adına büyük çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.