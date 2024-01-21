Bu ilçenin zemini çok sağlam!

Evet, Sivrihisar gerçekten deprem açısından daha az riskli ilçeler arasında. Günyüzü hemen biliyorsunuz Sivrihisar’ın doğusunda bir ilçemiz. Yani oralarda aktif fay yok ama maalesef oralarda aktif fay yok da illa ki aktif faya yakın olacak diye de bir şey yok. Mesela hemen söyleyeyim, Sivrihisar’ın güneyinden alüvyon başlar. Alüvyon dediğimiz böyle ince taneli kum, kil, silt, çimentolanmamış malzeme. Bu malzemenin olduğu yerler de bizim açımızdan riskli. Ben orada bir çalışma yapmıştım. Bir de oralarda yer altı suyu seviyesi de çok yüksek. Sivrihisar’ın güneyinde Çiftelere veya şeye doğru Afyonkarahisar’a doğru giderken oralarda hem bu şekilde zemin kötü. Bir de yeraltı su seviyesi yüzeye yakın. Bu tür yerlerde deprem açısından da tehlikeli ”dedi.