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Yaşam
5
Bu hizmet çok konuşulur: Hızır Erzincan

2023-10-16 08:56:11
Bu hizmet çok konuşulur: Hızır Erzincan

Erzincan Valiliği tarafından hayata geçirilen "Hızır Erzincan" isimli yeni bir hizmet modeli ile vatandaşların ihtiyaçlarının 5 gün içerisinde giderilmesi hedefleniyor.

#1
Foto - Bu hizmet çok konuşulur: Hızır Erzincan

Erzincan Valiliği, vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermek maksadıyla "Hızır Erzincan" adlı yeni bir hizmet modelini hayata geçirdi. Hayata geçirilen bu yeni hizmet modeli ile şehit yakınları, gaziler, yetimler, engelliler, yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm vatandaşlar ziyaret edilerek, onların dertlerine, sevinçlerine ortak olmak ve ihtiyaçlarının 5 gün içerisinde giderilmesi hedefleniyor.

#2
Foto - Bu hizmet çok konuşulur: Hızır Erzincan

Vatandaşlara zamanında, yerinde hizmet götürülmesini ve arz odaklı hizmetin vatandaşlarla buluşturulmasını sağlayacak olan "Hızır Erzincan" projesi, basın mensuplarına tanıtıldı. Basın mensuplarına sunum eşliğinde proje hakkında bilgiler veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, "Bu yeni modelle birlikte, ‘Hızır Erzincan’ ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onların sorunlarını, eksikliklerini ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Cumhurbaşkanımızın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın ve Erzincan Valimizin selamlarını ileten ekiplerimiz, vatandaşlarımızın taleplerini tabletler üzerinden sisteme işleyerek doğrudan ilgili kurumlara iletiyor. Hızır Erzincan projesi ile arz odaklı hizmet modeline geçiş sağlanacaktır. Bu çerçevede ilimizde bulunan şehit yakınları, gaziler ve çocukları, yaşlılar, engelliler, yoksullar, engelli çocuklu aileler, dul ve kimsesizler, yetim ve öksüz vatandaşlarımıza her daim devletimizin şefkat elinin üzerlerinde olduğunun hissettirilmesi, yalnız olmadıklarının bilincinde olarak hayatlarını idame ettirmeleri ve kamu hizmetlerinin vatandaşlarımızla buluşturulması hedeflenmiştir" dedi.

#3
Foto - Bu hizmet çok konuşulur: Hızır Erzincan

Hızır Erzincan Bilgi Sistemi adında yeni bir web platformunun da devreye alındığı belirten Demirci, bu proje ile tespit edilen ihtiyaçların, ilgili kamu kurumlarına hızla yönlendirildiğini ve bu ihtiyaçların 5 gün içerisinde giderilmesinin hedefleri olduğunu belirtti.

#4
Foto - Bu hizmet çok konuşulur: Hızır Erzincan

Yeni hizmet modelinin, talep odaklı bir yaklaşımdan arz odaklı bir yaklaşıma geçişi temsil ettiğini belirten İl Müdürü Serdar Demirci, tüm kamu kurumları tarafından aktif olarak kullanılacak olan Hızır Bilgi Sistemi ile daha etkili sonuçların alınacağını ifade etti.

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