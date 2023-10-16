Bu hizmet çok konuşulur: Hızır Erzincan

Vatandaşlara zamanında, yerinde hizmet götürülmesini ve arz odaklı hizmetin vatandaşlarla buluşturulmasını sağlayacak olan "Hızır Erzincan" projesi, basın mensuplarına tanıtıldı. Basın mensuplarına sunum eşliğinde proje hakkında bilgiler veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, "Bu yeni modelle birlikte, ‘Hızır Erzincan’ ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onların sorunlarını, eksikliklerini ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Cumhurbaşkanımızın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın ve Erzincan Valimizin selamlarını ileten ekiplerimiz, vatandaşlarımızın taleplerini tabletler üzerinden sisteme işleyerek doğrudan ilgili kurumlara iletiyor. Hızır Erzincan projesi ile arz odaklı hizmet modeline geçiş sağlanacaktır. Bu çerçevede ilimizde bulunan şehit yakınları, gaziler ve çocukları, yaşlılar, engelliler, yoksullar, engelli çocuklu aileler, dul ve kimsesizler, yetim ve öksüz vatandaşlarımıza her daim devletimizin şefkat elinin üzerlerinde olduğunun hissettirilmesi, yalnız olmadıklarının bilincinde olarak hayatlarını idame ettirmeleri ve kamu hizmetlerinin vatandaşlarımızla buluşturulması hedeflenmiştir" dedi.