Bu hataya düşenin telefonu tamirciden çıkmıyor! Sakın telefonunuzu şarj ederken bunu yapmayın! Hurda olabilir

TELEFONUNUZU HURDAYA ÇIKARAN 9 HATA 1. Sürekli olarak telefonu şarjda bırakmak: Şarj cihazlarını sürekli olarak prizde bırakmak, gereksiz elektrik tüketimine neden olabilir. Ayrıca şarj aletlerinin aşırı ısınmasına ve cihazların zarar görmesine yol açabilir. Şarj işlemi tamamlandığında şarj cihazını prizden çekmek önemlidir. 2. Telefonunuzun şarjını yüzde 100 yapmayın: Telefonunuzu her seferinde yüzde 100'e kadar şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir. Ayda bir kez yüzde 100 doldurmak yerine, genellikle şarjınızı yüzde 20 ile yüzde 80 arasında tutmak bataryanın sağlığı için daha iyidir.