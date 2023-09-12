2023-09-12 13:29:07 Bu hataya düşenin telefonu tamirciden çıkmıyor! Sakın telefonunuzu şarj ederken bunu yapmayın! Hurda olabilir
Telefon kullanırken yaptığımız o hata, geri dönülemez sonuçlara yol açıyor! Sakın bu hataya düşmeyin! Telefon şarjdayken yaptığınız bu hata, telefonu kullanılamaz hale getiriyor! Akıllı cep telefonlarının bataryaları, telefonun uzun ömürlü kullanılabilmesi için son derece önemlidir. Ancak telefonları şarj ederken yapılan hatalar, batarya ömrünü kısaltabilir ve cihazın performansını olumsuz etkileyebilir. İşte en sık yapılan 9 hata ve bu hatalardan kaçınma yolları...