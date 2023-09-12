  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Havada dehşet anları: 167 kişiyi taşıyan yolcu uçağı bakın nereye acil iniş yaptı

Aralarında neler var neler! Şok’ta yepyeni indirim çılgınlığı

Bayraktar DİHA'ya motor üreten dev şirketten Haluk Bayraktar itirafı! Öyle bir şey yapmış ki...

Bu hataya düşenin telefonu tamirciden çıkmıyor! Sakın telefonunuzu şarj ederken bunu yapmayın! Hurda olabilir

O bölgede oturanlar dikkat! Valilikten ‘tehlikeli gaz’ açıklaması geldi

İn cin top oynuyor! İşte Araplardan geriye kalan manzara

Libya'daki felaket sonrası dehşete düşüren Türkiye uyarısı! Bomba gibi patlayacak

Milyonlar bu haberi bekliyordu! Erken emeklilik için onay çıktı! Yaş ve prim şartı değişti

Hindistan fakirliğin üstünü kapattı! Liderler görmesin diye alınan "önleme" bakın

AESA radarlı savaş uçaklarını verdiler! Türkiye'ye karşı kullanacaklar
Teknoloji-Bilişim
5
Bu hataya düşenin telefonu tamirciden çıkmıyor! Sakın telefonunuzu şarj ederken bunu yapmayın! Hurda olabilir

2023-09-12 13:29:07
Bu hataya düşenin telefonu tamirciden çıkmıyor! Sakın telefonunuzu şarj ederken bunu yapmayın! Hurda olabilir

Telefon kullanırken yaptığımız o hata, geri dönülemez sonuçlara yol açıyor! Sakın bu hataya düşmeyin! Telefon şarjdayken yaptığınız bu hata, telefonu kullanılamaz hale getiriyor! Akıllı cep telefonlarının bataryaları, telefonun uzun ömürlü kullanılabilmesi için son derece önemlidir. Ancak telefonları şarj ederken yapılan hatalar, batarya ömrünü kısaltabilir ve cihazın performansını olumsuz etkileyebilir. İşte en sık yapılan 9 hata ve bu hatalardan kaçınma yolları...

#1
Foto - Bu hataya düşenin telefonu tamirciden çıkmıyor! Sakın telefonunuzu şarj ederken bunu yapmayın! Hurda olabilir

TELEFONUNUZU HURDAYA ÇIKARAN 9 HATA 1. Sürekli olarak telefonu şarjda bırakmak: Şarj cihazlarını sürekli olarak prizde bırakmak, gereksiz elektrik tüketimine neden olabilir. Ayrıca şarj aletlerinin aşırı ısınmasına ve cihazların zarar görmesine yol açabilir. Şarj işlemi tamamlandığında şarj cihazını prizden çekmek önemlidir. 2. Telefonunuzun şarjını yüzde 100 yapmayın: Telefonunuzu her seferinde yüzde 100'e kadar şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir. Ayda bir kez yüzde 100 doldurmak yerine, genellikle şarjınızı yüzde 20 ile yüzde 80 arasında tutmak bataryanın sağlığı için daha iyidir.

#2
Foto - Bu hataya düşenin telefonu tamirciden çıkmıyor! Sakın telefonunuzu şarj ederken bunu yapmayın! Hurda olabilir

3. Telefonun şarjının tamamen bitmesine izin vermeyin: Bataryanın tamamen bitmesini beklemek, telefonunuzun ömrünü azaltabilir. Şarjınız azaldığında prize takarak doldurmak, bataryanın daha uzun süre dayanmasına yardımcı olabilir. 4. Gece boyunca telefonu şarjda bırakmayın: Telefonunuzu bütün gece şarjda bırakmak, hem telefonun hem de şarj adaptörünün aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu durum, can güvenliğini tehlikeye atabilir. Şarj işlemini gündüz saatlerinde kontrol altında yapmak daha güvenlidir. 5. Telefonu kesinlikle şarjda kullanmayın: Telefonunuzu şarjdayken kullanmak, bataryanın aşırı ısınmasına neden olabilir. İşleri halletmek için telefonu şarjdan çekmek ve sonra tekrar şarja takmak, bataryanın daha sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

#3
Foto - Bu hataya düşenin telefonu tamirciden çıkmıyor! Sakın telefonunuzu şarj ederken bunu yapmayın! Hurda olabilir

6. Şarjınız yüzde 20'ye düşmeden şarja takmayın: Telefonu şarj etmek için en uygun aralık, batarya ömrünün yüzde 20 ile yüzde 80 arasında olduğu aralıktır. Yüzde 20'nin altına düştüğünde şarj etmek daha iyidir. 7. Telefon kılıfınızı şarjdayken çıkarın: Telefonu şarj ederken kullanılan kılıf, telefonun daha fazla ısınmasına neden olabilir. Bu nedenle şarj sırasında kılıfı çıkarmak önemlidir.

#4
Foto - Bu hataya düşenin telefonu tamirciden çıkmıyor! Sakın telefonunuzu şarj ederken bunu yapmayın! Hurda olabilir

8. Telefonun orijinal şarj aletini kullanın: Telefonu şarj ederken orijinal şarj aletini kullanmak, bataryaya zarar verme riskini azaltır. Orijinal şarj aletleri, doğru akımı ileterek bataryanın sağlığını korur. 9. Bilgisayar ile telefonu şarj etmeyin: Telefonları bilgisayardan şarj etmek, telefonunuzu daha uzun süre dolması gereken zamanda şarj etmek anlamına gelir. Bu, bataryayı olumsuz etkileyebilir ve yavaş şarj işlemine neden olabilir.

Ahlaksızlıklarla dolu programda yeni skandal! Bir de gösteride kutladılar
Gündem

Ahlaksızlıklarla dolu programda yeni skandal! Bir de gösteride kutladılar

Daha önce çeşitli ahlaksızlıkları meşrulaştırması sebebiyle büyük tepki toplayan ‘Konuşanlar’ isimli programda büyük bir skandal daha yaşand..
Portekiz dinlene dinlene 9 attı! Teknik direktör sahayı terk etti
Spor

Portekiz dinlene dinlene 9 attı! Teknik direktör sahayı terk etti

EURO 2024 Elemeleri J Grubu maçında Portekiz, Lüksemburg'u 9-0'lık skorla yenildi.
Bu anket tam bomba! Daha yeni açıklandı! Herkes ters köşe oldu
Siyaset

Bu anket tam bomba! Daha yeni açıklandı! Herkes ters köşe oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçime girme kararıyla ilgili MetroPOLL yaptığı anket sonuçlarını p..
McDonald's ve Tesla yeniden sahnede: İlginç bir tasarım! Sosyal medyada ilgi çeken tatlı kaşığı!
Aktüel

McDonald's ve Tesla yeniden sahnede: İlginç bir tasarım! Sosyal medyada ilgi çeken tatlı kaşığı!

McDonald's ve Tesla tarafından bir ilginç gelişme yaşandı: Cyber Spoon adında bir tatlı kaşığı tasarladı. İki büyük şirketin ilginç tasarımı..
ABD'den o görüşmeye ilginç yorum!
Dünya

ABD'den o görüşmeye ilginç yorum! "Putin yardım dileniyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan görüşmesini "yardım dilenmek" o..
Beklenen İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe paylaşıldı
Gündem

Beklenen İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe paylaşıldı

Uyarılarla beklenen İstanbul depremi için en fazla risk taşıyan 15 ilçe açıklandı. İlçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği aktar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23