Bu hata kansere yol açıyor

İlk gün yapılan mangalın lezzet açısından uygun olmadığına da dikkat çeken Korkmaz, “İlk gün kavurma yapılmalı. Bayramın ikinci günü Adana Kebap yapılmalı. Uygun bir Adana Kebap için ise doğru orantılar kullanılmalı. Ete uygun miktarda kuyruk yağı konulmalı ve kırmızı kök biber ile tuz eklenip avcar yapılmalı. Adana Kebap’ın içerisine başka bir şey konmaz” dedi. “Mangal kömürü iyi yanmalı” Korkmaz, mangal kömürüne dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “İyi yanmayan mangal kömürü is yapar ve bu is ete yansır. Ayrıca iyi yanmayan kömür kanser başta olmak üzere birçok rahatsızlığa da neden olur. O nedenle mangal kömürünün iyi yanmasına vatandaşlar dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.