Bu hata denizlere zarar veriyor

Su altındaki kirliliğe dikkat çekmeye çalıştıklarını belirten Serkan Çaykenarı ise “Her zaman olduğu gibi dalıştan önce heyecanlıydık ancak dalınca hüzünlendik. İnsanların su altını çok fazla kirlettiğini gördük. Bunlar rutin dalışlarımız, biz bu kirliliğe dikkat çekmeye çalışıyoruz. Su altında kamp sandalyesinden bisiklete kadar birçok eşya gördük. Hıdırellez nedeniyle muska şeklinde atılmış dualar vardı. Yine bunların içerisinde koyulmuş madeni paralar çok fazlaydı" ifadelerini kullandı.