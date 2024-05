Bu hat 90 sene sonra sefere başladı!

Turistik Tur Ekspresi ile seyahat eden Azime Arıkan da, “Yeni insanlar tanımak, yeni yerler keşfetmek hobilerim arasında bulunuyor. Elimden geldiğince de gezmeye çalışıyorum. Bu da benim ufkumu genişletiyor. İnsanlar hayatlarında mutlaka kendilerine zaman ayırmaları gerekiyor. Önce Türkiye’ye gezmeliler. Türkiye'miz gerçekten cennet bir ülke. Bu sebeple bu tren seferi de muhteşem düşünülmüş. Ben Çankırı’yı hiç bilmiyorum. Bir kez sadece koro olarak rehabilitasyon merkezine konsere gitmiştik. Onda da gezme fırsatımız olmamıştı. Ben bu tren turunda çok keyif alacağımı düşünüyorum. Çankırı’yı merak ediyorum. Tuz lambalarından alacağım. Hatta arkadaşlarım da tuz lamlarından çok fazla siparişler verdiler. Umarım onlara da alacağım dönüşte. 90 yıl sonra tekrar bu tren seferinin düzenlenmesi beni heyecanlandırdı. Geç bile kalınmış bir proje diye düşünüyorum. Daha öncesinden yapılması gerekiyordu. Gerçekten memleketimizin her köşesi bir cennet. Tarihi bir yolculuğa ilk binenlerden olarak imza atacağımdan dolayı da çok mutluyum. İlki yaşamak her zaman çok güzel ve çok kıymetlidir” diye konuştu. “Bu trenle yolculuk yapmak çok güzel” Tren ile yolculuk yapmanın keyifli ve çok güzel olduğunu söyleyen Sıla Atam Türk ise, “Kızımı gezdirmekten çok keyif alıyorum. İnşallah kızımı geleceğin turizmcisi yapacağım. Bu trenle yolculuk yapmak da bizleri çok mutlu etti. Türkiye’nin her yeri çok güzel, bu trenle yolculuk yapmak çok güzel ve Çankırı’da bizler için bir ilk olacak, çok merak ediyoruz. Değişik yerleri görmeyi çok seviyoruz. Onun için Eylül hanım ile birlikte geziyoruz” diye konuştu.