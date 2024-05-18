2024-05-18 16:57:15 Bu hat 90 sene sonra sefere başladı!
“Tenezzüh Treni”, 90 yıl sonra “Tuz Ekspresi” olarak Çankırı seferlerine başladı.
“Tenezzüh Treni”, 90 yıl sonra “Tuz Ekspresi” olarak Çankırı seferlerine başladı.
Çankırı’da 1934 yılında başlatılan ve 4 yıl sefer düzenledikten sonra kaldırılan “Tenezzüh (Gezinti) Treni” seferleri, Çankırı Valiliği koordinasyonunda Çankırı Belediyesi, TCDD, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çankırı Konfederasyonu ve TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kuruluna bağlı seyahat acentelerinin iş birliğiyle “Turistik Tuz Ekspresi” olarak 90 yılın ardından yeniden başlatıldı.
Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’nun işaretiyle Ankara Garından saat 7.50’de hareket eden ilk “Turistik Tuz Ekspresi”, hafta sonlarında günübirlik tren seyahati sevenler için yepyeni bir deneyim vadediyor. Çankırı'da 90 yıl önce gerçekleştirilen "Tenezzüh (Gezinti) Treni" seferlerinin devamı niteliği taşıyan "Turistik Tuz Ekspresi" yolcularını geçmişten geleceğe taşıyacak. Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliği ile düzenlenen turistik tren seferleriyle bölgede turizm hareketliliğinin de artırılması hedefleniyor.
Çankırı’nın turizm potansiyelinin ortaya konulması ve geliştirilmesi için, son dönemlerde popüler hale gelen tren turizminden faydalanılması bekleniyor. Bu çerçevede kaya tuzunun başkenti Çankırı'nın bu konseptine uygun şekilde isimlendirilen tur, Ankara-Çankırı-Ankara güzergahında günübirlik seferlerine başladı. Tura katılan vatandaşlar, yolculuk boyunca canlı müzik konseri eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.
Ankara’dan hareket ettikten sonra yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Çankırı’ya ulaşan “Turistik Tuz Ekspresi”, mest eden Yer Altı Tuz Şehri, butik müzeleri ve yöresel lezzetleriyle yolcularını geçmişe götürecek. Yaklaşık 250 yolcu kapasitesine sahip turistik tren ile Çankırı’ya gelen ziyaretçiler, Hititlerden bu tarafa kullanılan, Türkiye'nin endüstriyel mirasları arasındaki Yer Altı Tuz Şehri’ni ziyaret edecek. Çankırı’nın önemli tarihi eserleri arasında yer alan tıbbın ve eczacılığın sembollerinin doğduğu mekan olan Taş Mescit ve Çankırı Mevlevihanesi, Buğday Pazarı Medresesi, Çivitçioğlu Medresesi, Sultan Süleyman Cami (Ulu Cami) ile Tarihi Çankırı sokaklarında zamanda tarihi bir yolculuk yapma fırsatını elde etmiş olacaklar. Tur programının ilgi çekici mekanlarından olan Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi'nde iletişim tarihini keşfedecek ziyaretçiler, 8 milyon yıllık fosillere ev sahipliği yapan Çankırı Müzesini ve imece kültürünün sergilendiği Tarihi Çamaşırhane Müzesini gezebilecekler. Zaman içerisinde yapılan nostaljik tur sonrası Çankırı'nın coğrafi işaretli geleneksel lezzetlerini de deneyimlenebilecek ziyaretçiler, Yöresel Mutfak ve Kültür Evi’nde adeta geçmişe gidecek. İlk seferinde yoğun talep gören Turistik Tuz Ekspresi, 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde günübirlik olarak düzenlenecek turlarına katılmak isteyen ziyaretçiler, seyahat acentelerinden bilet satın alabilecek.
Türkiye’nin her noktasının cennet olduğunu belirten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Destinasyon Geliştirme Birimi Başkanı Serkan Doğru, “Özellikle son yıllarda Türkiye, rekorlarla turizm alanında anılmaya başlandı. Kritik turizm destinasyonlarımız var. Bunun yanı sıra Anadolu, halen potansiyelini turizm hareketliliğine çevirememiştir. Çok kritik yeni destinasyonlarımız var. Bu çerçevede KUZKA olarak bizlerde yürütmüş olduğumuz destinasyonların geliştirilmesi sonucunda Çankırı özelinde turistik tren ekspresi seferlerini hayata geçiriyoruz. Tuz Ekspresi, aslında 1934 yılında yani bundan tam 90 yıl önce başlayan gezinti treninin bir yansımasıdır. Bu sayede hedefimiz ilk etapta Ankara olmak üzere başkentte yaşayan vatandaşlarımız için yeni bir varış noktası vadediyoruz. Herkesin aklına benzer destinasyonlar geliyordu. Bu çerçevede hayata geçirilen turistik tren ekspresiyle artık insanların yeni rotasının yönü Kuzey’e bakacak. Çankırı Valiliğimiz, Çankırı Belediyemiz ve KUZKA ile diğer ilgili bütün paydaşlarımızla birlikte bu yeni ürünü tüm Türkiye’ye ve Ankaralılara sunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Turistik Tur Ekspresi ile seyahat eden Azime Arıkan da, “Yeni insanlar tanımak, yeni yerler keşfetmek hobilerim arasında bulunuyor. Elimden geldiğince de gezmeye çalışıyorum. Bu da benim ufkumu genişletiyor. İnsanlar hayatlarında mutlaka kendilerine zaman ayırmaları gerekiyor. Önce Türkiye’ye gezmeliler. Türkiye'miz gerçekten cennet bir ülke. Bu sebeple bu tren seferi de muhteşem düşünülmüş. Ben Çankırı’yı hiç bilmiyorum. Bir kez sadece koro olarak rehabilitasyon merkezine konsere gitmiştik. Onda da gezme fırsatımız olmamıştı. Ben bu tren turunda çok keyif alacağımı düşünüyorum. Çankırı’yı merak ediyorum. Tuz lambalarından alacağım. Hatta arkadaşlarım da tuz lamlarından çok fazla siparişler verdiler. Umarım onlara da alacağım dönüşte. 90 yıl sonra tekrar bu tren seferinin düzenlenmesi beni heyecanlandırdı. Geç bile kalınmış bir proje diye düşünüyorum. Daha öncesinden yapılması gerekiyordu. Gerçekten memleketimizin her köşesi bir cennet. Tarihi bir yolculuğa ilk binenlerden olarak imza atacağımdan dolayı da çok mutluyum. İlki yaşamak her zaman çok güzel ve çok kıymetlidir” diye konuştu. “Bu trenle yolculuk yapmak çok güzel” Tren ile yolculuk yapmanın keyifli ve çok güzel olduğunu söyleyen Sıla Atam Türk ise, “Kızımı gezdirmekten çok keyif alıyorum. İnşallah kızımı geleceğin turizmcisi yapacağım. Bu trenle yolculuk yapmak da bizleri çok mutlu etti. Türkiye’nin her yeri çok güzel, bu trenle yolculuk yapmak çok güzel ve Çankırı’da bizler için bir ilk olacak, çok merak ediyoruz. Değişik yerleri görmeyi çok seviyoruz. Onun için Eylül hanım ile birlikte geziyoruz” diye konuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23