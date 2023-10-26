  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gece yatmadan önce bunları tükettiğinizde uyku kalitenizi bozar! Aman dikkat, acil bırakın! İşte 9 o şey

Güney Kıbrıs şokta! Haber yapan basın yazdı: 7 bin ton hellimin üretiminde süt tozu kullanıldı! Skandal sözler

Faydaları saymakla bitmeyen bitki: Çam yağı! Meğer öyle bir faydası varmış ki, şu an duyan büyük şok geçirebilir

Gazze’de katliam yapan Siyonist İsrail’de, Kıbrıs harekatı tekrarlar mı korkusu! Ayşe tatile çıkabilir!

Türkiye ile Mısır güçleri birleştiriyor: 15 milyar doları aşacak! Harekete geçtiler

Moskova beyaza büründü

Villa inşaatında ortaya çıktı!

Dünya lansmanı 5 Kasım’da! Škoda amiral gemisinin çizimlerini paylaştı!

Ceyhan Nehri'nde sonbahar

Türk şirketi enerjiye tamı tamına 2 milyar dolarlık yatırım yaptı! İki şirket 15 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak
Sağlık
10
Bu hastalıklar çocukların yakasını bırakmıyor

2023-10-26 14:01:31
Bu hastalıklar çocukların yakasını bırakmıyor

Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklar sık sık hastalanmaya başladı. İşte, kış boyu çocukların yakasını bırakmayan o hastalıklar...

#1
Foto - Bu hastalıklar çocukların yakasını bırakmıyor

Sürekli koşturan ve değişken hava şartlarına ayak uydurmakta zorlanan çocuklar sonbaharda kolayca rahatsızlanabiliyorlar. Özellikle okul, kreş gibi kalabalık ve kapalı mekanların riski artırdığını, enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırıp hızlandırdığını söyleyen Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Öncü, hastalıklar hakkında bilgi verdi.

#2
Foto - Bu hastalıklar çocukların yakasını bırakmıyor

Dr. İsmet Öncü, çocukların sonbaharda en sık karşılaştığı 5 hastalığı ve neler yapılması gerektiğini şu şekilde anlattı:

#3
Foto - Bu hastalıklar çocukların yakasını bırakmıyor

1. Soğuk algınlığı Kreşe veya okula başlayan çocukların ilk senelerde daha sık hastalanması, senede ortalama çoğu sonbahar ve kış aylarında olmak üzere 6-8 kere üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmeleri normal bir durumdur. Hapşırma, öksürük, burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı, gözlerde sulanma, bitkinlik ve iştahsızlık en sık görülen belirtilerdir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 90'ı virüslere bağlı gelişmekle birlikte antibiyotik gerektirmezler. Soğuk algınlığının doğrudan ve etkin bir tedavisi yoktur. Tedavi, hastalığın belirtilerinin giderilmesine yöneliktir. Bol miktarda C vitamini içeren besinlerin tüketilmesi, el hijyenine dikkat edilmesi, kapalı ve kalabalık mekanlarda bulunulmaması önerilir.

#4
Foto - Bu hastalıklar çocukların yakasını bırakmıyor

2. Orta kulak iltihabı En çok nezle, grip gibi enfeksiyonları takiben gelişen ikincil enfeksiyon şeklinde görülür. Özellikle 3 yaş ve altındaki çocukları etkiler. Çocukta huzursuzluk, sık ağlama ve kulaklarını tutma gibi belirtiler yaşanır. Genellikle bakteriyel olup hastalığın doğal seyri doktor kontrolünde erken ve yeterli bir antibiyotik tedavisi ile kısaltılarak olabilecek komplikasyon tehlikesi azaltılabilir. Nadiren de olsa kalıcı işitme kayıplarına sebep olabileceğinden orta kulak iltihabının bir uzman tarafından değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

#5
Foto - Bu hastalıklar çocukların yakasını bırakmıyor

3. Sonbahar alerjisi Çocuklarda alerjik nezle genellikle okul öncesi dönemde başlar. Sonbahar döneminde ise saman nezlesi ve astım gibi alerjik hastalıkların hem sıklığı artar hem de belirtileri alevlenir. Özellikle burun akıntısı, hapşırma, burun kaşıntısı, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı gibi alerjik nezle belirtileri çocuğun yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Hastalığın doğru tanısı ve tedavisi, çocuğu rahatlatmak ve gereksiz ilaç kullanımını önlemek açısından mühimdir. Alerjik hastalıklarda korunma yöntemleri önemlidir ancak tek başına yeterli olmaz. Tanı konulduğunda çocuğun yaşına ve belirtilerine göre uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir. Hastalık her zaman tamamen geçmese de kontrol altına alınabilir.

#6
Foto - Bu hastalıklar çocukların yakasını bırakmıyor

4. Sinüzit Sinüsler, burun geçişine yakın boşluklardır. Sinüzitte, sinüslerin ağzı iltihaplanarak tıkanır. Bunun sebebi solunum yolu ile buraya ulaşan hem bakteriler hem de virüsler olabilir. Burun tıkanıklığı, koyu sarı-yeşil renkte burun akıntısı, hafif ateş, baş ağrısı ve burundan konuşma gibi belirtileri vardır. Alerjik hastalarda daha sık görülür ve genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunu izler. Antibiyotik tedavisi gerekebilir. Ortam havasını nemlendirmek, burun spreyleri ve günlük alınan sıvı miktarının arttırılması sinüzitin doğal tedavisi için yapılabilecek temel uygulamalardandır. Tüketilen sıvılar, koyu kıvamdaki mukusun yumuşayarak drenajının kolaylaşmasını sağlar.

#7
Foto - Bu hastalıklar çocukların yakasını bırakmıyor

#8
Foto - Bu hastalıklar çocukların yakasını bırakmıyor

#9
Foto - Bu hastalıklar çocukların yakasını bırakmıyor

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak
Ekonomi

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

24 yıldır faaliyet gösteren Sed Geri Dönüşüm Metal Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti.
Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!
Gündem

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail güçlerinin denizden düzenlediği ope..
Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı
Dünya

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yazılı bir açıklama ile çağırısında İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıl..
Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz kapasitesi ile ilgili “Türkiye doğal gazda hedefinde önemli bir ..
Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA
Gündem

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Hamas, Moskova’da ikili ilişkilerde bulunuyor. İsrail ve ABD’nin saldırıları altında bulunan Hamas’ın Moskova’daki görüşmeleri büyük bir öne..
AYM, Yargıtay'a posta koydu o kadar! Yargıda Can Atalay kavgası...
Gündem

AYM, Yargıtay'a posta koydu o kadar! Yargıda Can Atalay kavgası...

Anayasa Mahkemesi, TİP'ten milletvekili seçilen Gezi kalkışması tutuklularından Can Atalay hakkında verdiği "ihlal" kararının gerekçesini aç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23