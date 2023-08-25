2023-08-25 16:38:09 Bu hareketler uyuyan kanseri uyandırıyor! Uzmanlar dikkat çekti
'Enerjim artsın, C vitamini alayım', 'Güneşe çıkmıyorum, D vitaminine başlayayım, 'Arkadaşım kullanınca saçlarına çok iyi gelmiş, B12 vitamini kullanayım...' Siz de kendi kendinize gıda takviyesi kullananlardan mısınız? Fayda görmek için başvurulan bu yöntemin sonu, uyuyan kanser hücrelerini uyandırmaya hatta ölüme kadar götürüyor! İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya ile Dr. Ender Saraç'ın uyarısı ise oldukça net: Doktor ve tahlil olmadan asla! Milliyet'ten Fazilet Şenol'un haberi...