Bu hareketler uyuyan kanseri uyandırıyor! Uzmanlar dikkat çekti

'ORGANİK BESLENEMEDİĞİMİZ İÇİN GEREKLİ AMA BİR ŞARTLA' Vitamin ve gıda takviyelerinin fazlasının zararlı olduğu gibi yeterli miktarda ve doktor kontrolünde kullanımını desteklediğini söyleyen Dr. Ender Saraç, şu bilgileri verdi: "Artık organik beslenemediğimiz için kaliteli ve doğal takviyeler almayı destekliyorum. Buna ihtiyacımız var, peki neden? İngiltere'de yapılan bir araştırmada son 10 yıl içerisinde topraktaki en önemli antioksidan olan selenyumun yüzde 60 oranında düştüğü saptandı. Nedeni de şöyle: İlkokul derslerinde hatırlayalım, her 4 senede bir toprak nadasa bırakılırdı ve her 4 senede 3 verim alınırdı. Şimdi ise sadece bir yılda 3 verim alınıyor. Dolayısıyla topraklarımız yorgun ve içerisindeki antioksidan, vitamin ve mineral oranları çok düştü. Genel bir halsizlik ve bağışıklıkta düşme de var. Dolayısıyla bu konuda deneyimli bir hekimin kontrolünde ve kan tahliliyle bu tür doğal desteklerin alınmasının en azından şu dönemde daha gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimizin organik beslenme taze ve mevsiminde genetiği değiştirilmemiş organizmaları yeme şansımız yok. Şu anda maalesef soğan-sarımsak dışında çoğu şeyin genetiğiyle oynanmış durumda." GIDA TAKVİYESİ ALIRKEN NELERE BAKALIM? Dr. Ender Saraç hangi takviyenin, ne zaman ve nasıl tüketileceğinin bilinmesinin uzmanlık gerektirdiğine dikkat çekerek, "Alacağınız ürünün markası, cinsi, son kullanma tarihi, ürünün sıcak bir ortamda bekletilip bekletilmediği gibi faktörlere dikkat edin. Sirkülasyonu hızlı olan bir eczaneden alınması daha doğru olur" ifadelerini kullandı. Dr. Ayça Kaya da gıda takviyelerinin doğru kullanımıyla ilgili eş dost faktörüne değinerek sözlerini noktaladı: "Bu ürünleri 'Komşuya iyi gelmiş, bana da iyi gelsin' diye kontrolsüzce kullanmak çok yanlış. 'Gıda takviyesi tamamen bitkisel. Hiçbir yan etkisi yok, içeyim daha da iyi olayım' derken insanlar mevcut sağlıklarını daha da kaybedebilir. Bir ilacı içerken ve takviyeyi kullanırken komşuya çok iyi gelen bir diyabet ilacını nasıl kendimiz için kullanmıyorsak bu tür takviyelere de aynı dikkatle yaklaşmamız gerekiyor. Doktorunuz ne diyorsa o."