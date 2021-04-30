2021-04-30 16:28:03 Bu görüntü İstanbul'da çekildi!
İstanbul'un Fatih ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu.
İstanbul'un Fatih ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu.
İstanbul'un Fatih ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde kısıtlamayı dikkate almayanlar parklara geldi.
Banklarda oturan ve dolaşanların rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi.
Muratpaşa parkındaki yoğunluk drone'la görüntülendi.
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