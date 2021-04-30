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Türkiye
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Bu görüntü İstanbul'da çekildi!

2021-04-30 16:28:03
Bu görüntü İstanbul'da çekildi!

İstanbul'un Fatih ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu.

#1
Foto - İstanbul'un Fatih ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde kısıtlamayı dikkate almayanlar parklara geldi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde kısıtlamayı dikkate almayanlar parklara geldi.

#2
Foto - Banklarda oturan ve dolaşanların rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi.

Banklarda oturan ve dolaşanların rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi.

#3
Foto - Muratpaşa parkındaki yoğunluk drone'la görüntülendi.

Muratpaşa parkındaki yoğunluk drone'la görüntülendi.

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