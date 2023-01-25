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Yaşam
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Bu gölet 7 milyon liranın üzerinde katkı sağlayacak

2023-01-25 17:56:49
Bu gölet 7 milyon liranın üzerinde katkı sağlayacak

Karabük'te yapımı devam eden Haslı Göleti, yıllık 7 milyon 350 bin lira katkı sağlayacak.

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Foto - Bu gölet 7 milyon liranın üzerinde katkı sağlayacak

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yapımı devam eden ve 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanmasını imkan sağlayacak olan Haslı Göleti yıllık 7 milyon 350 bin lira ülke ekonomisine katkı sunacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak için çalışmaları sürdürüyor. Karabük ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

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Foto - Bu gölet 7 milyon liranın üzerinde katkı sağlayacak

Eskipazar ilçesinde yapımı devam eden Haslı Göleti de binlerce dekar tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayacak. Haslı Gölet’inde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tamamlanacak olan gölette depolanacak su ile 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

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Foto - Bu gölet 7 milyon liranın üzerinde katkı sağlayacak

Gölet ulaşım yolu, dolu savak imalatları ve derivasyon kondüvisi, batardo ve gövde dolgu imalatlarının tamamlandığını ifade eden Balta, aydınlatma ve vana imalatlarının devam ettiğini ve en kısa sürede su tutacağını kaydetti. Balta, temelden yüksekliği 48 metre ve su depolama kapasitesi 548 bin metreküp olan Haslı Göleti’nin tamamlandığında 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 350 bin lira katkı sağlamayı hedeflediğini aktardı.

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