Bu gölet 7 milyon liranın üzerinde katkı sağlayacak

Gölet ulaşım yolu, dolu savak imalatları ve derivasyon kondüvisi, batardo ve gövde dolgu imalatlarının tamamlandığını ifade eden Balta, aydınlatma ve vana imalatlarının devam ettiğini ve en kısa sürede su tutacağını kaydetti. Balta, temelden yüksekliği 48 metre ve su depolama kapasitesi 548 bin metreküp olan Haslı Göleti’nin tamamlandığında 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 350 bin lira katkı sağlamayı hedeflediğini aktardı.