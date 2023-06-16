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Hayat-Aktüel
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Bu gençlere ne oldu? Kavgalarında kan aktı...

2023-06-16 22:46:25
Bu gençlere ne oldu? Kavgalarında kan aktı...

Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı.

#1
Foto - Bu gençlere ne oldu? Kavgalarında kan aktı...

Akşam saatlerinde Yukarı Mumcu semtinde Atatürkevi'nin olduğu ara sokakta gençler arasında henüz sebebi bilinmeyen mesele yüzünden kavga çıktı.

#2
Foto - Bu gençlere ne oldu? Kavgalarında kan aktı...

Bıçakların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, tartışmanın bir kafede çıktığını, daha sonra sokağa taştığını ifade ettiler.

#3
Foto - Bu gençlere ne oldu? Kavgalarında kan aktı...

Olay yerine gelen polis tarafları ayırdıktan sonra yaralı gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#4
Foto - Bu gençlere ne oldu? Kavgalarında kan aktı...

Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde gençlerden birinin bacağından, diğerinin elinden yaralandığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturmayı devam ettiriyor.

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