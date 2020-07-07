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Yaşam
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Bu fotoğraf Yalova'da çekildi!

2020-07-07 11:52:39
Bu fotoğraf Yalova'da çekildi!

Yalova'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

#1
Foto - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yalova Şubesinden yapılan açıklamaya göre,

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yalova Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Yalova İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında belirlenen koordinatlara, fotokapanlar kuruldu.

#2
Foto - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yalova Şubesi, çalışmalar sonucu elde edilen görüntüleri paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yalova Şubesi, çalışmalar sonucu elde edilen görüntüleri paylaştı.

#3
Foto - Görüntüler sayesinde yaban kedisi ve ayı türlerinin takibi yapıldı.

Görüntüler sayesinde yaban kedisi ve ayı türlerinin takibi yapıldı.

#4
Foto - Ayrıca ilde yaban hayatı popülasyonunu belirleme ve envanter çalışmalarının yapılması amaçlandı.

Ayrıca ilde yaban hayatı popülasyonunu belirleme ve envanter çalışmalarının yapılması amaçlandı.

#5
Foto - Merkeze bağlı Güneyköy ile Armutlu ilçesinde kurulan fotokapanlarla çakal, ayı, yaban kedisi, tilki, porsuk ve yavrularını emziren yaban domuzu görüntülendi.

Merkeze bağlı Güneyköy ile Armutlu ilçesinde kurulan fotokapanlarla çakal, ayı, yaban kedisi, tilki, porsuk ve yavrularını emziren yaban domuzu görüntülendi.

#6
Foto - Görüntüler büyük ilgi gördü.

Görüntüler büyük ilgi gördü.

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