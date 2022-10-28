Bu fiyata yağ sakın almayın! O rakamı görürseniz hemen kaçın

Dünya zeytinyağı fiyatlarına baktığımız zaman fiyatların çıktığını görüyoruz. İspanya'da, İtalya'da bir kuraklık neticesinde ciddi bir ürün azalması olduğunu görüyoruz. Ülkemizde de bunun tam tersi ciddi bir ürün artışı mevcut. Ağustos ayı verilerine göre Türkiye'de zeytinyağı 3, 65 dolar. Eylül ayında 4 dolara yakın olduğunu görüyoruz. 4 dolara toptan ticareti yapılan ihracatı yapılan ortamda; 5 kiloluk zeytinyağı fiyatlarının 450, 500, 550 lira seviyesinde olması gerekiyor. Zeytinyağı fiyatlarının bu düzeyde olması lazım. Bunun çok altındaki rakamlara satılan ürünler zeytinyağı değildir” dedi.