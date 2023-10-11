Bu fiyata SUV model araç bulmanıza imkan yok! Hyundai Bayon, şaşkına çeviren kampanyasını duyurdu! Fiyatlar dip yaptı! “Sonra alayım” diyen pişman olacak

Uygun fiyatlı hem de kaliteli bir araç alayım diyenlere kaçırılmayacak fırsat Hyundai'den geldi. SUV Model araç almak isteyenler mutlaka fiyatlara göz atsın. Hyundai Bayon fiyat listelerini dibe çekti. İşte Hyundai fiyat listesi… Türkiye pazarında son yıllarda artış gösteren SUV model araçlar yoğun ilgiyle karşılanıyor. Otomobil üreticileri araç çeşitliliğini arttırırken hem fiyat hem de performans açısından en kaliteli araçlar tercih ediliyor. Türkiye'de satışa çıkan Hyundai Bayon model araç fiyatları ise 915.000 TL'den başlayan fiyatlarla piyasadaki yerini alıyor. 100 beygir gücünde ve 1.4 litrelik benzinli motora sahip olan Hyundai Bayon, hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde mükemmel bir deneyim sağlıyor. Manuel şanzıman ile birlikte sürücüye daha fazla kontrol sağlayan Hyundai Bayon, son yılların tercih edilen araçları arasında adını yazdırdı. İşte Hyundai fiyat listesi…