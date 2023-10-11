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Bu fiyata SUV model araç bulmanıza imkan yok! Hyundai Bayon, şaşkına çeviren kampanyasını duyurdu! Fiyatlar dip yaptı! "Sonra alayım" diyen pişman olacak

2023-10-11 16:41:43
Bu fiyata SUV model araç bulmanıza imkan yok! Hyundai Bayon, şaşkına çeviren kampanyasını duyurdu! Fiyatlar dip yaptı! “Sonra alayım” diyen pişman olacak

Uygun fiyatlı hem de kaliteli bir araç alayım diyenlere kaçırılmayacak fırsat Hyundai'den geldi. SUV Model araç almak isteyenler mutlaka fiyatlara göz atsın. Hyundai Bayon fiyat listelerini dibe çekti. İşte Hyundai fiyat listesi… Türkiye pazarında son yıllarda artış gösteren SUV model araçlar yoğun ilgiyle karşılanıyor. Otomobil üreticileri araç çeşitliliğini arttırırken hem fiyat hem de performans açısından en kaliteli araçlar tercih ediliyor. Türkiye'de satışa çıkan Hyundai Bayon model araç fiyatları ise 915.000 TL'den başlayan fiyatlarla piyasadaki yerini alıyor. 100 beygir gücünde ve 1.4 litrelik benzinli motora sahip olan Hyundai Bayon, hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde mükemmel bir deneyim sağlıyor. Manuel şanzıman ile birlikte sürücüye daha fazla kontrol sağlayan Hyundai Bayon, son yılların tercih edilen araçları arasında adını yazdırdı. İşte Hyundai fiyat listesi…

#1
Foto - Bu fiyata SUV model araç bulmanıza imkan yok! Hyundai Bayon, şaşkına çeviren kampanyasını duyurdu! Fiyatlar dip yaptı! "Sonra alayım" diyen pişman olacak

İç mekan tasarımı ile kompakt SUV sınıfında geniş bir alan sağlayan Hyundai Bayon, arka koltuk bölümü ve yolcu koltuğu ile eşsiz bir sürüş deneyimi sağlıyor. Katlanabilir arka koltuklar dikkat çekerken fazla bagaj alanı elde etmenize imkan sağlıyor. 411 litrelik bagaj hacmi bulunan bu araçlarda günlük kullanım için yeterli alan yer alıyor. Geniş donanım özellikleri ile dikkat çek Hyundai Bayon, birçok güvenlik ve Konfor özelliği sağlamaktadır. Bunun yanı sıra fazla lüks ve teknoloji ekstraları sağlayan Hyundai Bayon, adaptif hız sabitleyici güvenlik özellikleri ile de sürücülere ve yolculara güvenli bir sürüş sağlıyor.

#2
Foto - Bu fiyata SUV model araç bulmanıza imkan yok! Hyundai Bayon, şaşkına çeviren kampanyasını duyurdu! Fiyatlar dip yaptı! "Sonra alayım" diyen pişman olacak

HYUNDAİ BAYON FİYAT LİSTESİ Hyundai Bayon model araç almak isteyenler Ekim ayında 915 bin TL'den başlayan fiyatlarla araç sahibi olabilecek. Hyundai Bayon Ekim ayı fiyat listesi şu şekildedir: 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel Fiyatı: 915.000 TL 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik Fiyatı: 950.000 TL

#3
Foto - Bu fiyata SUV model araç bulmanıza imkan yok! Hyundai Bayon, şaşkına çeviren kampanyasını duyurdu! Fiyatlar dip yaptı! "Sonra alayım" diyen pişman olacak

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik Fiyatı: 1.005.000 TL 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik Fiyatı: 1.050.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT Fiyatı: 1.045.000 TL

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