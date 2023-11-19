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Bu fiyata hibrit SUV veriyorlar! Hem de sıfır faizle! Olacak şey değil! Son iki hafta, yetişen alır
Otomotiv
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Bu fiyata hibrit SUV veriyorlar! Hem de sıfır faizle! Olacak şey değil! Son iki hafta, yetişen alır

2023-11-19 14:04:19
Bu fiyata hibrit SUV veriyorlar! Hem de sıfır faizle! Olacak şey değil! Son iki hafta, yetişen alır

Araç fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde. Yeni yılda gelecek olan zam öncesi indirimli araç almak isteyenler dev markaların kampanyalarını yakından takip ederken güzel haber geldi. 1 milyonun altına hibrit SUV müjdesi! Bundan daha ucuzunu bulamazsınız. Sıfır faizli kredi ile kolay ödeme desteklerinden yararlanabilir aynı zamanda takas yapabilirsiniz. Son iki hafta, yetişen alır. İşte detaylar haberimizde...

#1
Foto - Bu fiyata hibrit SUV veriyorlar! Hem de sıfır faizle! Olacak şey değil! Son iki hafta, yetişen alır

Kasım ayı ile birlikte dev otomobil markaları indirim fırsatlarını duyurmaya başladı. Yeni yılın zamlı fiyatları öncesi elindeki stokları bitirmek isteyen otomobil markaları bu sefer büyük bir indirim kampanyası başlattı. Suzuki kasım kampanyasını duyurdu. 1 milyonun altına hibrit SUV satmaya başladılar. Bu fiyata bu zamanda bulmanız imkansız! Kampanyada takas indirimi ve 0 faiz bir arada kullanılabiliyor. Son iki hafta yetişen alır!

#2
Foto - Bu fiyata hibrit SUV veriyorlar! Hem de sıfır faizle! Olacak şey değil! Son iki hafta, yetişen alır

Suzuki Kasım kampanyasını müşterilerine duyurdu. 988.000 TL’ye Hibrit Otomatik 0 km Suzuki satmaya başladılar! Ülkemizde sıkça tercih edilen otomobil markalarının başında gelen Suzuki, sıfır araç sahibi olmak isteyenler güzel haberi verdi. Yıl sonu kampanyalarını kasım ayında başlatan marka, tüm modellerinde, kullanıcıların aynı anda faydalanabileceği avantajlı kredi ve takas desteği fırsatları sunuyor.

#3
Foto - Bu fiyata hibrit SUV veriyorlar! Hem de sıfır faizle! Olacak şey değil! Son iki hafta, yetişen alır

B hatchback Suzuki Swift Hibrit modeline takas destekli 988 bin TL ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sahip olunabiliyor. Suzuki S-Cross Hibrit modeli, kasım ayı boyunca 100.000 TL takas destekli 1.304.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

#4
Foto - Bu fiyata hibrit SUV veriyorlar! Hem de sıfır faizle! Olacak şey değil! Son iki hafta, yetişen alır

AllGrip 4×4 veya 4×2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen Suzuki Vitara Hibrit, ay boyunca takas destekli 1.244.000 TL’den başlayan fiyatlarla SUV sevenleri bekliyor. AllGrip teknojisine sahip 4×4 özelliğiyle ön plana çıkan Suzuki Jimny modeline, takas destekli 1.584.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

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