Bu fiyata hibrit SUV veriyorlar! Hem de sıfır faizle! Olacak şey değil! Son iki hafta, yetişen alır

Kasım ayı ile birlikte dev otomobil markaları indirim fırsatlarını duyurmaya başladı. Yeni yılın zamlı fiyatları öncesi elindeki stokları bitirmek isteyen otomobil markaları bu sefer büyük bir indirim kampanyası başlattı. Suzuki kasım kampanyasını duyurdu. 1 milyonun altına hibrit SUV satmaya başladılar. Bu fiyata bu zamanda bulmanız imkansız! Kampanyada takas indirimi ve 0 faiz bir arada kullanılabiliyor. Son iki hafta yetişen alır!