2023-11-19 14:04:19 Bu fiyata hibrit SUV veriyorlar! Hem de sıfır faizle! Olacak şey değil! Son iki hafta, yetişen alır
Araç fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde. Yeni yılda gelecek olan zam öncesi indirimli araç almak isteyenler dev markaların kampanyalarını yakından takip ederken güzel haber geldi. 1 milyonun altına hibrit SUV müjdesi! Bundan daha ucuzunu bulamazsınız. Sıfır faizli kredi ile kolay ödeme desteklerinden yararlanabilir aynı zamanda takas yapabilirsiniz. Son iki hafta, yetişen alır. İşte detaylar haberimizde...