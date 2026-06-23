Bu Demirtaş iddiası Türkiye’yi sallayacak! İşte tahliye tarihi
Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili şok bir iddia geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili şok bir iddia geldi.
Türkiye'nin yaklaşık yarım asrına mal olan terör sorununun çözümü için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili en son açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulunan Ömer Çelik "Terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi." dedi.
Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında çok önemli kulis bilgisi, gazeteci Fatih Atik tarafından paylaşıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini hatırlattı.
Atik, süreçle ilgili terör örgütünün tam manada silah bırakmadığına işaret ederek "Mağaralar boşaltıldı ama Gara bölgesinin diğer tarafındaki mağaralarda hala silah stoklandığını biliyor istihbarat ve güvenlik birimleri." dedi. Fatih Atik, ayrıca Ankara'da konuşulan senaryolarda Selahattin Demirtaş'ın sonbaharda tahliye olabileceği üzerinde konuşulduğunu söyledi.
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