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Bu Demirtaş iddiası Türkiye’yi sallayacak! İşte tahliye tarihi

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Bu Demirtaş iddiası Türkiye’yi sallayacak! İşte tahliye tarihi

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili şok bir iddia geldi.

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Foto - Bu Demirtaş iddiası Türkiye’yi sallayacak! İşte tahliye tarihi

Türkiye'nin yaklaşık yarım asrına mal olan terör sorununun çözümü için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili en son açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

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Foto - Bu Demirtaş iddiası Türkiye’yi sallayacak! İşte tahliye tarihi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulunan Ömer Çelik "Terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi." dedi.

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Foto - Bu Demirtaş iddiası Türkiye’yi sallayacak! İşte tahliye tarihi

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında çok önemli kulis bilgisi, gazeteci Fatih Atik tarafından paylaşıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini hatırlattı.

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Foto - Bu Demirtaş iddiası Türkiye’yi sallayacak! İşte tahliye tarihi

Atik, süreçle ilgili terör örgütünün tam manada silah bırakmadığına işaret ederek "Mağaralar boşaltıldı ama Gara bölgesinin diğer tarafındaki mağaralarda hala silah stoklandığını biliyor istihbarat ve güvenlik birimleri." dedi. Fatih Atik, ayrıca Ankara'da konuşulan senaryolarda Selahattin Demirtaş'ın sonbaharda tahliye olabileceği üzerinde konuşulduğunu söyledi.

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Yorumlar

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Terörist serbest kalırken mazlumlar içeride ölümü bekliyor.Teroristlere idam.
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