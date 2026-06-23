Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son anket sonucu geldi!

Mutlak butlan kararının ardından herkesin merak ettiği temel soru şuydu: CHP tabanı bu sürece nasıl tepki verecek? Bugün gelinen noktada parti tabanının üç ana kümeye ayrıldığı görülüyor. Birinci grup doğrudan Sayın Özgür Özel’in yanında yer alanlardan oluşuyor. İkinci grup Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyor. Üçüncü ve en dikkat çekici grup ise CHP’nin bir bütün olarak kalmasını isteyen, ancak şu aşamada sessiz kalmayı tercih eden seçmenlerden oluşuyor.