Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son anket sonucu geldi!
İhsan Aktaş Yeni Şafak’taki köşesinde GENAR'ın son anketini paylaştı. AK Parti ile CHP arasındaki farkın giderek açıldığı görünürken, CHP seçmeninin tavrı dikkat çekti.
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İhsan Aktaş Yeni Şafak’taki köşesinde GENAR'ın son anketini paylaştı. AK Parti ile CHP arasındaki farkın giderek açıldığı görünürken, CHP seçmeninin tavrı dikkat çekti.
Aynı zamanda GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan İhsan Aktaş’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
GENAR Türkiye Raporu-Haziran: Oy Dağılımı
AK Parti: yüzde 36,2
CHP: yüzde 28,3
DEM Parti: yüzde 9,2
MHP: yüzde 8,1
İYİ Parti: yüzde 7,1
Yeniden Refah Partisi: yüzde 3,9
Anahtar Parti: yüzde 2,5
Zafer Partisi: yüzde 2,1
TİP: yüzde 1,3
Diğer: yüzde 1,4
Mutlak butlan kararının ardından herkesin merak ettiği temel soru şuydu: CHP tabanı bu sürece nasıl tepki verecek? Bugün gelinen noktada parti tabanının üç ana kümeye ayrıldığı görülüyor. Birinci grup doğrudan Sayın Özgür Özel’in yanında yer alanlardan oluşuyor. İkinci grup Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyor. Üçüncü ve en dikkat çekici grup ise CHP’nin bir bütün olarak kalmasını isteyen, ancak şu aşamada sessiz kalmayı tercih eden seçmenlerden oluşuyor.
Bu tür duygusal ve gerilimli dönemlerde elde edilen verileri geçici göstergeler olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü sahada çok sayıda değişken bulunmaktadır. Partinin geleceğini belirleyecek temel soru, CHP’nin bir bütün olarak kalıp kalamayacağıdır. Araştırmalar, parti tabanının yarıdan fazlasının birlikten yana olduğunu göstermektedir. Bugün CHP’ye oy verdiğini ifade eden seçmenlere yaşanan süreç nedeniyle desteklerinin nasıl etkilendiği sorulduğunda şu tablo ortaya çıkmaktadır:
Desteğim değişmedi: yüzde 47,8
Desteğim arttı: yüzde 19,7
Desteğim azaldı: yüzde 19,4
Kararsız kaldım: yüzde 9,6
Fikrim yok: yüzde 3,5
(...) Partinin geleceğine ilişkin dikkat çekici bir başka veri ise CHP seçmeninin yaklaşık yüzde 80’inin Özgür Özel’in yanında durduğunu göstermesidir. Ancak seçmene “Özgür Özel mi, CHP mi?” şeklinde bir tercih sunulduğunda tablo değişmektedir. Bu durumda kurumsal kimliği tercih edenlerin oranı yükselmekte ve CHP’yi önceleyenlerin oranı kendi seçmen kitlesi içinde yüzde 30’lara kadar çıkabilmektedir. (...)
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