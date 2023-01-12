Bu da yeni uygulama! Kirada anlaşamayınca bakın ne yaptı

Kiracı Özkan Çalık, dükkan sahibinin, 2023 yılının sözleşmesini geçen yıl kasım ayında yapmak istediğini, 5 bin liralık kiranın 7 bin lira olması konusunda anlaştıklarını söyledi. Aracını da satarak dükkan sahibinin isteği üzerine kirasının ilk 6 ayını peşin ödediğini anlatan Çalık, "Parayı yatırdıktan iki gün sonra 'Siz beni kandırdınız. Bu şekilde olmaz dükkanımı boşaltın' diye mesaj attı. Mağduriyeti düzgün bir şekilde gidermek için 10 bin lira teklif ettik. 'Kesinlikle olmaz 15 bin lira vereceksiniz. 6 ay sonra da 20 bin lira vereceksiniz' dedi. Dün geldi tartıştı. Sabah iş yerine gelirken esnaf arkadaşlar aradı 'Kapınızın önüne kamyonla toprak döküldü' diye. Geldik baktık, kamyonla toprak dökmüş. Polise, zabıtaya haber verdik. Devlet babamız ne derse kestiği kol acımaz. Devletin kanunlarına uymakla mükellefiz." diye konuştu.