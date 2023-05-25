Bu çilek diğerlerinden çok farklı

Toprak zenginliğinin çileklere daha fazla dayanıklılık ve aroma kattığını dile getiren çiftçi Altay, “19 Mayıs’ın toprağının çileğe uyumlu olmadığını söyleyenler oldu ama besleme ve araziyi doğru hazırladığımızda çok güzel çilek oluyor. Sulama problemi yaşamıyoruz. İklim koşulları da uygun gidiyor. Taşova ya da Akdeniz çileği ile kıyaslarsak 19 Mayıs ve Samsun’un çileği çok daha güzel ve kaliteli oluyor. Samsun’da yetişen çileğin diğer bölgelerde yetişen çileklere göre aromatik değerleri çok yüksek ve ‘yediğim çilekten tat alamıyorum’ gibi problemler olmuyor. Burada diktiğimiz 7 veren albion türü çilekten verim alıyoruz. Çileği sadece üretmek değil sonrasındaki nakliye ve saklama koşullarına da dayanıklı olması gerekiyor. Çileğimizi restoranlar, kafeler ve lokantalar alıyor. Halden çilek alan pastane ve restoranlar çileklerin 2-3 gün içinde çöp olduğunu söylüyor. 19 Mayıs’ta yetişen çilekleri tarladan alan büyük işletmeler ise 1 hafta bile duran çileklerden zarar etmediklerini söylüyorlar. Fire vermedikleri için bizlere teşekkür ediyorlar” diye konuştu.