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Yaşam
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Bu çiçekler koruma altında

2023-05-12 21:50:18
Bu çiçekler koruma altında

Kahramanmaraş'ta koruma altındaki nilüfer çiçekleri, baharda görsel bir şölen sunuyor.

#1
Foto - Bu çiçekler koruma altında

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Evri Mahallesi'nde ender türlerden olan ve koparmanın cezası bulunan nilüfer çiçekleri baharla birlikte kendini gösterdi.

#2
Foto - Bu çiçekler koruma altında

Dağın eteğinden çıkan kaynak su ile beslenen bölgedeki göl ise doğa meraklılarının uğrak noktası oldu.

#3
Foto - Bu çiçekler koruma altında

Fotoğrafçı Fatih Emre Asya, "Kahramanmaraş Fotoğraf ve Sinema Sanatı Amatörleri olarak şehrimizi tanıtmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız.

#4
Foto - Bu çiçekler koruma altında

Evri'de bulunan doğal gölet ve nilüfer çiçekleri tam bir doğa harikasıdır. Evri Göleti'nin çevre düzenlemesi yapılmalı. Piknik alanı olarak değil elbette. Her daim tertemiz tutulmalı, görevli bulunmalı ve turizme kazandırılmalıdır.

#5
Foto - Bu çiçekler koruma altında

Bölge halkı piknik yapanlardan mustaripti. Böyle bir güzelliğin kesinlikle piknik amaçlı kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Etrafının düzenlenip orada görevli bulundurulması çok önemlidir. Çünkü Türkiye'de böyle bir nilüfer göleti var mı bilmiyorum ama varsa bile çok azdır" dedi.

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