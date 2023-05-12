Bu çiçekler koruma altında

Bölge halkı piknik yapanlardan mustaripti. Böyle bir güzelliğin kesinlikle piknik amaçlı kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Etrafının düzenlenip orada görevli bulundurulması çok önemlidir. Çünkü Türkiye'de böyle bir nilüfer göleti var mı bilmiyorum ama varsa bile çok azdır" dedi.