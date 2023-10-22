2023-10-22 16:20:19 Bu çekirdeğin aroması bambaşka
Nevşehir'in tescilli ürünü kabak çekirdeğinde hasat başladı.
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Nevşehir'in tescilli ürünü kabak çekirdeğinde hasat başladı.
Nevşehir'de ekimi yapılan coğrafi işaret tescilli çerezlik kabak çekirdeğinde hasat başladı.
Kapadokya'nın volkanik toprak yapısı sayesinde lezzet ve aromasıyla öne çıkan kabak çekirdeği yurt içi ve yurt dışı pazarlarda ilgi görüyor.
Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde tarladan ürün, açık alanlarda günlerce süren kurutma işleminin ardından piyasaya sunuluyor. Bazı çiftçiler geleneksel yöntemlerle üretimi sürdürüyor.
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