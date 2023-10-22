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5
Bu çekirdeğin aroması bambaşka

2023-10-22 16:20:19
Bu çekirdeğin aroması bambaşka

Nevşehir'in tescilli ürünü kabak çekirdeğinde hasat başladı.

#1
Foto - Bu çekirdeğin aroması bambaşka

Nevşehir'de ekimi yapılan coğrafi işaret tescilli çerezlik kabak çekirdeğinde hasat başladı.

#2
Foto - Bu çekirdeğin aroması bambaşka

Kapadokya'nın volkanik toprak yapısı sayesinde lezzet ve aromasıyla öne çıkan kabak çekirdeği yurt içi ve yurt dışı pazarlarda ilgi görüyor.

#3
Foto - Bu çekirdeğin aroması bambaşka

Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde tarladan ürün, açık alanlarda günlerce süren kurutma işleminin ardından piyasaya sunuluyor. Bazı çiftçiler geleneksel yöntemlerle üretimi sürdürüyor.

#4
Foto - Bu çekirdeğin aroması bambaşka

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