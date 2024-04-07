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İslam
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Bu caminin yapısı, tefekkür etmeyi sağlıyor

2024-04-07 18:38:12
Bu caminin yapısı, tefekkür etmeyi sağlıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mimarisiyle dikkat çeken Babasultan Camisi, tefekkür etmeyi sağlayan yapıya sahip.

#1
Foto - Bu caminin yapısı, tefekkür etmeyi sağlıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde daire şeklinde yaptırılarak geçen yıl ağustosta ibadete açılan Babasultan Camisi, özgün mimarisi ve özellikleriyle farklılık gösteriyor. Çelik yapıya sahip olan, üstten bakıldığında nokta gibi görünen, iç bölümünde tavanında ay ve yıldız şeklinde aydınlatma bulunan, 24 metre çapı günün 24 saatini simgeleyen camide aynı anda 1110 kişi ibadet edebiliyor.

#2
Foto - Bu caminin yapısı, tefekkür etmeyi sağlıyor

Sıra dışı mimarisiyle dikkati çeken caminin mimarlığını üstlenen Yüksek Mimar Ali Tarık Paksoy, AA muhabirine, ibadethanenin şeklinden ziyade manalarıyla farklı olduğunu söyledi. İnsanların ibadet için geldikleri caminin tefekkür etmelerini sağlayacak ögelerle bezendiğini belirten Paksoy, şöyle konuştu:

#3
Foto - Bu caminin yapısı, tefekkür etmeyi sağlıyor

"Camimizin planı tam bir daire formunda, noktasal bir yapıya sahip. Bu camiye yukarıdan baktığımızda insanoğlunun kainatta bir nokta, bir zerre kadar küçük olduğunu anlaması gerektiğini belirten bir formda. İki yarım kubbeden biri geçici dünya hayatını anlatırken altın rengindeki diğer kubbemiz de ahiret hayatını temsil ediyor. Yani Allah'ın rızasını kazanacak bir hayat geçirdiğimizde altın değerindeki ahiret yurduna geçeceğimizi bize temsil eden bir mimari forma sahip."

#4
Foto - Bu caminin yapısı, tefekkür etmeyi sağlıyor

İbadethanenin 12 penceresinin bulunduğunu bildiren Paksoy, güneşin konumuna göre içerideki gölgenin yönünün değiştiğini anlattı. Paksoy, caminin bir hayat saati gibi yani insanın hayatının akıp geçtiğini temsil eden, insanın dünyada ömrünün geçip gittiğini düşünmesini, tefekkür etmesini sağlayan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

#5
Foto - Bu caminin yapısı, tefekkür etmeyi sağlıyor

Babasultan Camisi'nin iç bölümünde tavanın ortasında Allah lafzının bulunduğu bilgisini veren Paksoy, şunları kaydetti:

#6
Foto - Bu caminin yapısı, tefekkür etmeyi sağlıyor

"Camimizin girişinde 7 basamak bulunmakta. Bu da namaz emrinin verildiği Miraç Gecesi'nde Peygamber Efendimiz'in çıktığı 7 kat semayı temsil ediyor. İnsanlar camiye geldiğinde Allah'ın huzuruna çıkacaklarını tefekkür edebilmeleri için o 7 basamağı çıkıyorlar. Bu basamakları çıkarken de bodrum katların pencereleri gözükmekte. Burada 'Ey insanoğlu sen yer üstünde yaşarken yerin altında da bir hayat olacak, bunu da unutma' diye bir gönderme var. Cami halılarının 3 boyutlu görüntüsü var. İleriye doğru yükselen bir basamak hissi veriyor. Bu da ön saflara doğru geçildikçe derecenin arttığını temsil ediyor. Üzerinde Allah lafzı bulunan tek minare de Allah'ın birliğini simgeliyor."

#7
Foto - Bu caminin yapısı, tefekkür etmeyi sağlıyor

Yüksek Mimar Paksoy, camiyi görenlerden olumlu mesajlar aldıklarını belirterek, mimarisi farklı olan camilerin daha çok ilgi çektiğini söyledi. Babasultan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Sabır da 2017'de bu alanda bulunan aynı isimli caminin 180 kişilik olduğunu ve yenilemek için yola çıktıklarını belirtti. Sabır, o camiyi yıkıp alanı genişleterek farklı bir ibadethaneyi ilçeye kazandırmak istediklerini kaydederek, "Bize göre çok güzel bir cami oldu. Böyle bir eser ortaya çıktığı için mutluyuz. Yapımı yaklaşık 5 yıl sürdü. Yola çıkarken de rutin bir cami formunda olmasını istemedik. Başta mimarımıza ve görevli tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. 2,5 kattan oluşan cami 1100 kişi kapasiteli oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

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