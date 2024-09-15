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Yaşam
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Bu cami bir asırdır ayakta!

2024-09-15 10:32:25
Bu cami bir asırdır ayakta!

Trabzon Sürmene'de bulunan yapı, bir asırdır cami olarak hizmet veriyor.

#1
Foto - Bu cami bir asırdır ayakta!

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Dirlik Mahallesinde bölgede yaşayan Rumlar tarafından dini ibadet için yaptırılan tarihi Cida Kilisesi mübadele sonrası camiye çevrilirken yaklaşık bir asırdır cami olarak hizmet veriyor.

#2
Foto - Bu cami bir asırdır ayakta!

Geçtiğimiz yıllarda Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ziyaret ettiği cami, yabancı turistlerin ilgi odağı olurken Dirlik Mahallesi Cami İmamı Aydın Kızıltaş, 10 yıl öncesine kadar özellikle Rum vatandaşların yoğun olarak ziyarete gelirken son yıllarda bu yoğunluğun azaldığını kaydetti.

#3
Foto - Bu cami bir asırdır ayakta!

Caminin yaklaşık bir asırdan beri hizmet verdiğini belirten, Kızıltaş, “2014 yılından beri bu camide görev yapmaktayım.

#4
Foto - Bu cami bir asırdır ayakta!

Mübadeleden sonrası Ruslar bölgeden gittikten sonra cami olmadığından dolayı buradaki Müslümanlar mevcut olan kiliseyi camiye döndürdüler. O günden sonra 1924-1925'lerden sonra günümüze kadar cami olarak hizmet vermektedir. Yazın cemaatimiz daha çok oluyor kışın genelde İstanbul'a gittikleri için az oluyor.

#5
Foto - Bu cami bir asırdır ayakta!

2014-2015 yıllarında buraya yabancı turistler çok geliyordu anca bu yoğunluk giderek azaldı.

#6
Foto - Bu cami bir asırdır ayakta!

Özellikle Rumlar daha çok geliyor. Arka tarafta onların ibadet yerleri var geldiklerinde orada ayin yapıyorlar. Papazın günah çıkarma yeri var orada ayin yapıyorlar” dedi.

#7
Foto - Bu cami bir asırdır ayakta!

Cami cemaatlerinden Recep Durmuş, caminin zaman zaman restore edildiğini ifade ederek “Doğma büyüme bu mahallede oturuyorum.

#8
Foto - Bu cami bir asırdır ayakta!

1924 yılında Rumlar buradan gidince burası camiye çevrildi. Buraları ucuz fiyatla satıldı vatandaşlar parayla aldı dolayısıyla Müslüman kesim fazla olunca camiye çevrildi.

#9
Foto - Bu cami bir asırdır ayakta!

Kilisenin çan kulesi vardı kilise görüntüsü oluşturduğu için orası yıkıldı. Önceden buraya Rumlar çok gelirdi son zamanlarda pek gelmiyorlar. Camimiz zaman zaman restore ediliyor bakımı pek bitmiyor” diye konuştu.

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