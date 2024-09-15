Bu cami bir asırdır ayakta!

Mübadeleden sonrası Ruslar bölgeden gittikten sonra cami olmadığından dolayı buradaki Müslümanlar mevcut olan kiliseyi camiye döndürdüler. O günden sonra 1924-1925'lerden sonra günümüze kadar cami olarak hizmet vermektedir. Yazın cemaatimiz daha çok oluyor kışın genelde İstanbul'a gittikleri için az oluyor.