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Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! Çok bilinmiyor ama kış hastalıklarına karşı kesin çözüm

2023-12-07 10:45:14
Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! Çok bilinmiyor ama kış hastalıklarına karşı kesin çözüm

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar aktarların yolunu tutmaya başladı. İşin uzmanları ise soğuk algınlığı ve gribe karşı mutlaka kara mürver tüketilmesini tavsiye ediyor.

#1
Foto - Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! Çok bilinmiyor ama kış hastalıklarına karşı kesin çözüm

Eskişehir’de soğuk havanın kendisini hissettirdiği günlerde yoğunluk yaşayan aktarlar, antioksidan özelliği bulunan kara mürver bitkisinin soğuk algınlıklarına karşı faydalı olacağını tavsiye etti.

#2
Foto - Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! Çok bilinmiyor ama kış hastalıklarına karşı kesin çözüm

Kış aylarında kendini grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korumak isteyen vatandaşlar doğal çözüm yolları için aktarların yolunu tutuyor. Vatandaşlar kekik, limon, adaçayı, zencefil gibi ürünlere yönelirken, kara mürver bitkisine ayrı bir ilgi gösteriyor. Aktarlar koyu renkli tanelerden oluşan bitkinin halk tarafından fazla bilinmediğini söylüyor. Aktar esnafı, kış günlerinde hastalıklara karşı kara mürverin çeşitli şekilde tüketilebildiğini ifade etti.

#3
Foto - Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! Çok bilinmiyor ama kış hastalıklarına karşı kesin çözüm

Eskişehir’de aktarcı esnafı olan Metin Ağılönü, kurutulmuş bitkiler arasında kara mürverin vücutta mikrop kırıcı özelliğinin olduğunu belirterek, bitkinin tüketimi hakkında tavsiyeler verdi. Ağılönü, kara mürverin en önemli özelliğinden birinin antioksidan olduğunu ifade ederek, “Kışın ıhlamur, kekik, nane, limon, adaçayı, zenfecil gibi ürünler çok tercih ediliyor. Bunlar halk tarafından biliniyor. Kışın bağışıklık güçlü tutulursa hastalıklar gelmez. Bu ürünler haricinde mürver rağbet görüyor. Halk bu bitki hakkında bilgi sahibi pek değil. Aslında bunlar da bağışıklığı güçlendiriyor. Bu bitkiler tüketilirse vatandaşlar hastalıklara karşı kendilerini korur. Bir tutam kara mürver sapı çay gibi demlenerek tüketilebilir. Bir de meyvesi de kaynatılarak içilebilir. Bunun en büyük özelliği antioksidan olmasıdır. Mikrop kırıcı özelliğe sahip bir bitkidir. Vatandaşlar kara mürveri tüketirse faydalı olur” dedi.

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