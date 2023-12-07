Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! Çok bilinmiyor ama kış hastalıklarına karşı kesin çözüm

Eskişehir’de aktarcı esnafı olan Metin Ağılönü, kurutulmuş bitkiler arasında kara mürverin vücutta mikrop kırıcı özelliğinin olduğunu belirterek, bitkinin tüketimi hakkında tavsiyeler verdi. Ağılönü, kara mürverin en önemli özelliğinden birinin antioksidan olduğunu ifade ederek, “Kışın ıhlamur, kekik, nane, limon, adaçayı, zenfecil gibi ürünler çok tercih ediliyor. Bunlar halk tarafından biliniyor. Kışın bağışıklık güçlü tutulursa hastalıklar gelmez. Bu ürünler haricinde mürver rağbet görüyor. Halk bu bitki hakkında bilgi sahibi pek değil. Aslında bunlar da bağışıklığı güçlendiriyor. Bu bitkiler tüketilirse vatandaşlar hastalıklara karşı kendilerini korur. Bir tutam kara mürver sapı çay gibi demlenerek tüketilebilir. Bir de meyvesi de kaynatılarak içilebilir. Bunun en büyük özelliği antioksidan olmasıdır. Mikrop kırıcı özelliğe sahip bir bitkidir. Vatandaşlar kara mürveri tüketirse faydalı olur” dedi.