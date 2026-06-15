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Foto - Bu bir ilk olacak mı? Savunmacıların başbelası bu isim: Serie A'da 15 gol katkısı

Il Tempo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Roma'nın 23 yaşındaki Arjantinli sağ kanat oyuncusu Matias Soule ile ilgileniyor. Roma, FFP dengesini sağlamak için transfere sıcak bakıyor ancak kapıyı 40 milyon Euro'dan açıyor.

#2
Foto - Bu bir ilk olacak mı? Savunmacıların başbelası bu isim: Serie A'da 15 gol katkısı

Genç yıldızın peşinde Fenerbahçe'nin yanı sıra Borussia Dortmund, Aston Villa ve Suudi Arabistan kulüpleri de var. Roma formasıyla çıktığı 42 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Soule, sağ kanadın yanı sıra on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.

#3
Foto - Bu bir ilk olacak mı? Savunmacıların başbelası bu isim: Serie A'da 15 gol katkısı

Maliyeti yüksek olan transfer için sarı-lacivertlilerin resmi bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.

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