Bu bir ilk olacak mı? Savunmacıların başbelası bu isim: Serie A'da 15 gol katkısı
İtalyan basını, Roma forması giyen 23 yaşındaki Matias Soule için sarı-lacivertlilerin devrede olduğunu duyurdu
İtalyan basını, Roma forması giyen 23 yaşındaki Matias Soule için sarı-lacivertlilerin devrede olduğunu duyurdu
Il Tempo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Roma'nın 23 yaşındaki Arjantinli sağ kanat oyuncusu Matias Soule ile ilgileniyor. Roma, FFP dengesini sağlamak için transfere sıcak bakıyor ancak kapıyı 40 milyon Euro'dan açıyor.
Genç yıldızın peşinde Fenerbahçe'nin yanı sıra Borussia Dortmund, Aston Villa ve Suudi Arabistan kulüpleri de var. Roma formasıyla çıktığı 42 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Soule, sağ kanadın yanı sıra on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.
Maliyeti yüksek olan transfer için sarı-lacivertlilerin resmi bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23