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Yaşam
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Bu binada 89 kişi öldü! İş merkezinin son hali

2023-03-13 10:48:03
Bu binada 89 kişi öldü! İş merkezinin son hali

Diyarbakır'da bulunan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği iş merkezinin enkazından demir yığınları çıkartılıyor.

#1
Foto - Bu binada 89 kişi öldü! İş merkezinin son hali

Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi’nde 89 kişi hayatını kaybetti. O yapıdan demir yığınları çıkartılıyor.

#2
Foto - Bu binada 89 kişi öldü! İş merkezinin son hali

Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Galeria İş Merkezi yıkıldı ve enkazı altından 89 kişinin cansız bedeni çıkartıldı.

#3
Foto - Bu binada 89 kişi öldü! İş merkezinin son hali

Ağır hasar gören yapı dört bloktan oluşurken, 3 bloku tamamen yıkıldı. Galeria’nın kalan tek blokunun yıkılması için çalışmalar devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

#4
Foto - Bu binada 89 kişi öldü! İş merkezinin son hali

Enkazdan çıkartılan demir yığınları kamyonlara yüklenerek alandan kaldırılıyor.

#5
Foto - Bu binada 89 kişi öldü! İş merkezinin son hali

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