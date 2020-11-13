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Sağlık
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Bu besinlere dikkat! Yanlış tüketilirlerse...

2020-11-13 21:54:58
Bu besinlere dikkat! Yanlış tüketilirlerse...

Bazı besinler doğru tüketilmediğinde zararlı olabiliyor. O yüzden besinleri doğru tüketmek gerekiyor.

#1
Foto - Her besinin içerisinde farklı vitaminler ve mineraller bulunuyor. Bu vitaminlerin kaybolmaması içinse sebzeleri ve meyveleri mevsiminde tüketmek gerekiyor. Mevsimine göre sebze ve meyveler için buraya tıklayarak yazımızı okuyabilirsiniz. Sebzelerin ve meyvelerin taze olarak tüketilmesinin yanı sıra en az bu kadar önemli olan başka bir konu daha var. O da, pişirme yöntemleri. Örneğin; domatesleri çiğ yediğimizde daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ancak piştikleri zaman mide için çok daha yararlılar. Hazırlanma şekillerine bağlı olarak değişen faydaları ile sizi şaşırtabilecek daha birçok sıradan yiyecek var. İşte farklı şekillerde tüketildiğinde fayda yerine zarar veren 8 besin…

Her besinin içerisinde farklı vitaminler ve mineraller bulunuyor. Bu vitaminlerin kaybolmaması içinse sebzeleri ve meyveleri mevsiminde tüketmek gerekiyor. Mevsimine göre sebze ve meyveler için buraya tıklayarak yazımızı okuyabilirsiniz. Sebzelerin ve meyvelerin taze olarak tüketilmesinin yanı sıra en az bu kadar önemli olan başka bir konu daha var. O da, pişirme yöntemleri. Örneğin; domatesleri çiğ yediğimizde daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ancak piştikleri zaman mide için çok daha yararlılar. Hazırlanma şekillerine bağlı olarak değişen faydaları ile sizi şaşırtabilecek daha birçok sıradan yiyecek var. İşte farklı şekillerde tüketildiğinde fayda yerine zarar veren 8 besin…

#2
Foto - 1-MUZ: Uzmanlar, diyabet hastasıysanız olgunlaşmamış muzları yemekten ziyade, olgunlaşmamış muzları yemenin daha iyi olduğunu söylüyor. Bir muz olgunlaştığında, içerisindeki nişasta, şekere dönüşmeye başlıyor. Bu nedenle de olgunlaşmış ve kararmış muzlar çok daha tatlı oluyor.

1-MUZ: Uzmanlar, diyabet hastasıysanız olgunlaşmamış muzları yemekten ziyade, olgunlaşmamış muzları yemenin daha iyi olduğunu söylüyor. Bir muz olgunlaştığında, içerisindeki nişasta, şekere dönüşmeye başlıyor. Bu nedenle de olgunlaşmış ve kararmış muzlar çok daha tatlı oluyor.

#3
Foto - 2-MANTAR: Mantarlar pişirildikten sonra içlerindeki B vitaminini kaybederler. Ancak onları pişirmek yine de güvenli. Çünkü çiğ mantarlar sünger gibidir ve pişirilerek yok edilebilecek toksinleri emebilir. Nitekim mantarı seviyorsanız, haşlamak veya kızartmak yerine ızgara veya mikrodalgada pişirebilirsiniz. Böylelikle besin değeri artar. sahiptirler.

2-MANTAR: Mantarlar pişirildikten sonra içlerindeki B vitaminini kaybederler. Ancak onları pişirmek yine de güvenli. Çünkü çiğ mantarlar sünger gibidir ve pişirilerek yok edilebilecek toksinleri emebilir. Nitekim mantarı seviyorsanız, haşlamak veya kızartmak yerine ızgara veya mikrodalgada pişirebilirsiniz. Böylelikle besin değeri artar. sahiptirler.

#4
Foto - 3-DOMATES: Çiğ domates yemeye alıştık. Domates, C vitamini içerir ancak uzmanlar pişirildiklerinde çok daha yüksek likopen seviyelerine sahip olduklarını söylüyorlar. Bu, C vitamininden daha güçlü bir antioksidan olabilir. Ayrıca, domatesleri pişirmek lifleri yumuşatacağından, böylece sindirimi daha kolay hale gelir.

3-DOMATES: Çiğ domates yemeye alıştık. Domates, C vitamini içerir ancak uzmanlar pişirildiklerinde çok daha yüksek likopen seviyelerine sahip olduklarını söylüyorlar. Bu, C vitamininden daha güçlü bir antioksidan olabilir. Ayrıca, domatesleri pişirmek lifleri yumuşatacağından, böylece sindirimi daha kolay hale gelir.

#5
Foto - 4-HAVUÇ: Bu biraz şaşırtıcı ama beta karoten sayesinde bizim için çok iyi olan havuçlar pişirildiğinde besin değerleri artıyor. Özellikle havuçları haşlamak, sebzenin içerisindeki beta-karoten seviyesini artırıyor. Öte yandan havuçları kabuklarıyla ve dilimlemeden bütün olarak pişirmek de çok daha faydalı. Çünkü antioksidan özelliğin artırıyor.

4-HAVUÇ: Bu biraz şaşırtıcı ama beta karoten sayesinde bizim için çok iyi olan havuçlar pişirildiğinde besin değerleri artıyor. Özellikle havuçları haşlamak, sebzenin içerisindeki beta-karoten seviyesini artırıyor. Öte yandan havuçları kabuklarıyla ve dilimlemeden bütün olarak pişirmek de çok daha faydalı. Çünkü antioksidan özelliğin artırıyor.

#6
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#7
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#8
Foto - 7-EKMEK: Kızarmış ekmeğin daha düşük glisemik indekse sahip olduğu bulundu. Bu indeksin kan şekeri düzeyiniz üzerinde etkisi vardır, bu nedenle şeker hastaları için daha iyi bir seçenek olabilir. Ekşi mayalı ekmek, diğer ekmek türlerine göre daha yüksek düzeyde antioksidan ve folat içerir. Ayrıca fitat seviyeleri daha düşük olduğundan vücudunuzun besinleri daha kolay emmesini sağlar.

7-EKMEK: Kızarmış ekmeğin daha düşük glisemik indekse sahip olduğu bulundu. Bu indeksin kan şekeri düzeyiniz üzerinde etkisi vardır, bu nedenle şeker hastaları için daha iyi bir seçenek olabilir. Ekşi mayalı ekmek, diğer ekmek türlerine göre daha yüksek düzeyde antioksidan ve folat içerir. Ayrıca fitat seviyeleri daha düşük olduğundan vücudunuzun besinleri daha kolay emmesini sağlar.

#9
Foto - 8-PANCAR: Bir çalışma, her gün 250 mililitre pancar suyu içmenin yüksek tansiyonu olan 68 kişi üzerindeki etkilerini inceledi. Sonuç olarak, araştırmacılar kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü buldular. Öte yandan haşlanmış pancarın sindirimi daha kolay olabilir. Çünkü sert lifleri haşlanmış patateslerde olduğu gibi parçalanır.

8-PANCAR: Bir çalışma, her gün 250 mililitre pancar suyu içmenin yüksek tansiyonu olan 68 kişi üzerindeki etkilerini inceledi. Sonuç olarak, araştırmacılar kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü buldular. Öte yandan haşlanmış pancarın sindirimi daha kolay olabilir. Çünkü sert lifleri haşlanmış patateslerde olduğu gibi parçalanır.

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