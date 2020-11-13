Bu besinlere dikkat! Yanlış tüketilirlerse...

Her besinin içerisinde farklı vitaminler ve mineraller bulunuyor. Bu vitaminlerin kaybolmaması içinse sebzeleri ve meyveleri mevsiminde tüketmek gerekiyor. Mevsimine göre sebze ve meyveler için buraya tıklayarak yazımızı okuyabilirsiniz. Sebzelerin ve meyvelerin taze olarak tüketilmesinin yanı sıra en az bu kadar önemli olan başka bir konu daha var. O da, pişirme yöntemleri. Örneğin; domatesleri çiğ yediğimizde daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ancak piştikleri zaman mide için çok daha yararlılar. Hazırlanma şekillerine bağlı olarak değişen faydaları ile sizi şaşırtabilecek daha birçok sıradan yiyecek var. İşte farklı şekillerde tüketildiğinde fayda yerine zarar veren 8 besin…