Bu belirtilere dikkat! Bahar depresyonundan korunmanın yolları

Psikolog Akaydın, bahar depresyonunun belirtilerine ilişkin, “Halsizlik, enerji kaybı ya da günlük işlere karşı ilgide azalma, performansta düşüş, sinirlilik, kolayca ağlama, kaygı ve korkular, iştah ve uyku düzeninde bozulma, konsantrasyonda azalma, unutkanlık, karar vermekte güçlük, cinsel istekte azalma, umutsuzluk, çökkünlük, suçluluk, değersizlik duyguları, üzgün ve boşlukta hissetme, aşırı hareketlilik veya uyuşukluk, uzun süreli, tedaviye yanıt vermeyen bedensel şikayetler ve ağrılar. Bahar depresyonunun sizi karamsarlığa sürüklemesine izin vermemek ise elinizde. 3 adımda bahar depresyonundan korunmanın yolları şu şekilde, düzenli uyku, dengeli beslenme, hareket ve egzersizin gücü. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu 3 adımın uygulanma şekli. Düzenli uyku için yapılan araştırmalar televizyondan, bilgisayar ve telefondan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Sağlıklı uyku için sessiz bir odada kitap okumak uykuya dalabilmek için oldukça önemli. Erken yatıp erken kalkmak ve her gün aynı saatte uyumak, yorgunluk ve stresi azaltacaktır” dedi.