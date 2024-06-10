Bu balıkları yakalamak için martı olmak gerek

Şerefoğlu, “Doğa fotoğrafçısı olduğumuz için Erciş ilçesinde Van Gölü'nde yetişen inci kefallerin göçünü fotoğraflıyoruz. Her ne kadar üreme ve yumurtlama döneminde olan inci kefallerinin insanlar tarafından avlanması yasak olsa da martılara maalesef yasak değil.