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Yaşam
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Bu balıkları yakalamak için martı olmak gerek

2024-06-10 14:26:28
Bu balıkları yakalamak için martı olmak gerek

15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefallerini yalnızca martılar yakalayabiliyor.

#1
Foto - Bu balıkları yakalamak için martı olmak gerek

15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme ve yumurtlama döneminde insanlar tarafından avlanması yasak olan inci kefallerini bir tek martılar avlayabiliyor.

#2
Foto - Bu balıkları yakalamak için martı olmak gerek

Yumurtalarını tatlı suya bırakmak için akarsulara akın eden inci kefali sürüleri, martıların hücumuna uğruyor.

#3
Foto - Bu balıkları yakalamak için martı olmak gerek

Yumurtlama döneminde göle akan tatlı suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşmaya çalışan inci kefalinin martılar tarafından avlanması ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

#4
Foto - Bu balıkları yakalamak için martı olmak gerek

Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alandaki balık bendinde ilerleme sağlayamayan balıklar kolaylıkla martılar tarafından avlanırken ortaya çıkan aksiyon dolu sahneler ise vatandaşlar tarafından heyecanla izleniyor.

#5
Foto - Bu balıkları yakalamak için martı olmak gerek

Erciş ilçesindeki balık bendine Bitlis, Van ve çevre il ve ilçelerden gelen fotoğrafçılar da, martıların balık avlarında ortaya çıkan enstantaneleri fotoğraflayarak arşivlerine katıyor.

#6
Foto - Bu balıkları yakalamak için martı olmak gerek

Balık göçünü izlemeye ve fotoğraflama gelen doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, suyun akışının tersine göç eden ve martılar tarafından avlanan inci kefallarinin görsel şölen oluşturduğunu söyledi.

#7
Foto - Bu balıkları yakalamak için martı olmak gerek

Şerefoğlu, “Doğa fotoğrafçısı olduğumuz için Erciş ilçesinde Van Gölü'nde yetişen inci kefallerin göçünü fotoğraflıyoruz. Her ne kadar üreme ve yumurtlama döneminde olan inci kefallerinin insanlar tarafından avlanması yasak olsa da martılara maalesef yasak değil.

#8
Foto - Bu balıkları yakalamak için martı olmak gerek

Bizde fotoğrafçı arkadaşlarımızla birlikte gelerek bu anı görüntüledik. İnanılmaz güzel manzaralar, inanılmaz güzel görüntüler elde ettik. Bütün doğasever fotoğrafçıları buraya fotoğraf çekmeye davet ediyoruz” dedi.

#9
Foto - Bu balıkları yakalamak için martı olmak gerek

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