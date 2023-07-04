Bu balık artık mutfaklarımızı süsleyecek

Aslan balığının etinin lezzetli olduğunu ifade eden Gökoğlu, "Et kısmında kılçığı yoktur. Eti değerlendirilmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde tüketilmesine yönelik yapılan çalışmalar doğru bir uygulamadır. Balıkları ekonomik olarak değerlendirme yoluna bakmamız lazımdı, bu açıdan olumlu. Tek sorunumuz bu balığın çarpması yani her hangi bir travma olayının yaşanmamasıdır. Yakalandığı zaman dikkatli şekilde dikenlerine çarptırmadan kendini temizlemelidir. İnsanımıza beslenme açısından büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.