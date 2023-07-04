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Yaşam
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Bu balık artık mutfaklarımızı süsleyecek

2023-07-04 17:24:06
Bu balık artık mutfaklarımızı süsleyecek

Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen balıklar bollaştı. İşin uzmanı, artık mutfaklarımızda 'Aslan Balığına' daha çok yer verileceğini ifade etti.

#1
Foto - Bu balık artık mutfaklarımızı süsleyecek

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, aslan balığının tüketiminin arttırılmasına yönelik çalışmaları olumlu olduğunu belirterek, "Kızıldeniz'den gelen balıkları ekonomik olarak değerlendirme yoluna bakmamız lazım. Aslan balığının eti lezzetlidir, et kısmında kılçığı yoktur. Eti değerlendirilmelidir" dedi.

#2
Foto - Bu balık artık mutfaklarımızı süsleyecek

Son 15 yıldır, Kızıldeniz'den geldiği Akdeniz'de çoğalarak balıkçı ve balıklara zarar veren balon ile aslan balığının popülasyonunu kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede balon balığının kuyruğunu getiren balıkçılara desteklemeler verilmiş, aslan balığının tüketiminin teşvikine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmişti. Tarım ve ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, aslan balığının avlanıp, ekonomiye kazandırılması için yeni teşvikler düzenleyecek. Balığın başta restoran ve evlerin mutfaklarında daha fazla yer alması için tanıtım çalışmalarının da yapılacağı belirtildi.

#3
Foto - Bu balık artık mutfaklarımızı süsleyecek

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, yaklaşık 15 yıldan bu yana Türkiye sularında aslan balığının görülmeye başladığını hatırlattı. Akdeniz'den kuzeye doğru bu balığının dağılımının genişlemeye devam ettiğinin altını çizen Gökoğlu, "Aslan balıklarının eti değerlendirilebilen türler içindedir. Sadece kaza ile çarpma veya batma sonucu zehirlenme vakaları yaşanabilir. Aslan balıklarının tek sakıncası budur. Dünyanın her yerinde eti değerlendiriliyor. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen türleri yok edemeyeceğimize göre, bunu ekonomik olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Aslan balıklarının eti yenilebilir olduğu için, bu olumsuzluğu fırsata çevirebiliriz" dedi.

#4
Foto - Bu balık artık mutfaklarımızı süsleyecek

Aslan balığının etinin lezzetli olduğunu ifade eden Gökoğlu, "Et kısmında kılçığı yoktur. Eti değerlendirilmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde tüketilmesine yönelik yapılan çalışmalar doğru bir uygulamadır. Balıkları ekonomik olarak değerlendirme yoluna bakmamız lazımdı, bu açıdan olumlu. Tek sorunumuz bu balığın çarpması yani her hangi bir travma olayının yaşanmamasıdır. Yakalandığı zaman dikkatli şekilde dikenlerine çarptırmadan kendini temizlemelidir. İnsanımıza beslenme açısından büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

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