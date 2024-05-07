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Yaşam
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Bu bal hastalıklara şifa oluyor! Kilosu 800 TL

2024-05-07 16:10:34
Bu bal hastalıklara şifa oluyor! Kilosu 800 TL

Kokusu ve tadıyla ön plana çıkan Pervari balı hastalıklara şifa oluyor.

#1
Foto - Bu bal hastalıklara şifa oluyor! Kilosu 800 TL

Siirt’te doğanın zengin florasından beslenen arıların ürettiği bal, hastalıklara karşı şifa kaynağı oluyor. Türkiye’nin en kaliteli balları arasında yer alan Siirt Pervari balı, tadı ve kokusu ile ön plana çıkıyor.

#2
Foto - Bu bal hastalıklara şifa oluyor! Kilosu 800 TL

Pervari ilçesinin zengin doğasında beslenen arıların ürettiği balın, kalp ve sindirim sistemi başta olmak üzere göz, mide, tansiyon ve damar hastalıklarına iyi geldiği belirtildi. Pervari balının günümüzdeki hastalıkların şifası olduğunu belirten bal üreticisi Cemal Tomris; günümüzde elden düşmeyen akıllı telefonlar ile yorulan gözlere balın iyi geldiğini belirtti.

#3
Foto - Bu bal hastalıklara şifa oluyor! Kilosu 800 TL

Tomris; "Balımız insan beyni ve sindirim sistemine iyi gelerek mideyi ferahlatıyor. Akıllı telefonlar çıktıktan sonra insanoğlu gözlerini yormaktadır. Bu noktada balı tüketmenizi tavsiye ederiz, çünkü bal göze kuvvet verir. Aynı şekilde beynimizde yorulmaktadır.

#4
Foto - Bu bal hastalıklara şifa oluyor! Kilosu 800 TL

Bu noktada da yine bal şifa olarak imdadınıza yetişir. Bağırsak tembelliğinde balı ılık suyla birlikte şerbet halinde içtiğiniz vakit bunun şifasını da göreceksiniz. Mide için ferahlık göz için kuvvet verir. Göz yorgunluğu için muazzam bir şifa kaynağıdır" dedi.

#5
Foto - Bu bal hastalıklara şifa oluyor! Kilosu 800 TL

Tomris, balın hakiki olup olmadığının dondurularak test edilebileceğini belirterek, "Doğal süzme balı donduğu zaman böyle tereyağı gibi olur. Orijinal ballar da donar, kalitesiz ballar da donar, ama donma şekli farklıdır. Orijinal ballar krem şeklinde tereyağı gibi olur ve cam gibi parlak bir yüzey oluşturur. Gerek kara kovan petekli, gerek ise süzme balın kilogram fiyatı 800 TL’dir’’ diye konuştu.

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