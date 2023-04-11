Bu aylara dikkat! Astım hastalarının bu önlemleri almaları şart

Alerjik hastalıkların gelişmesini kolaylaştıran bir takım risk faktörlerin olduğuna işaret eden Doç. Dr. Ayşe Şenay Şaşihüseyinoğlu, “Bu risk faktörlerini kişisel ve çevre ile alakalı risk faktörleri olarak ayırabiliriz. Erkek cinsiyette olmak, şişmanlık, genetik yatkınlık en önemli kişisel risk faktörleridir. Ancak kişisel risk faktörleri varlığı tek başına hastalığın ortaya çıkmasına neden olmaz. Hava kirliliği, sigara dumanı ve alerjenlere maruz kalınması gibi çevre ile alakalı etkenler hastalığın ortaya çıkışını ve ağırlığını etkileyen en önemli faktörlerdir. Özellikle son zamanlarda havaların ısınmasıyla beraber alerjik rinit ve astım belirtilerini tetikleyen polenlerin artışı ile karşı karşıyayız. Alerjik rinit halk arasında bilinen ismiyle saman ve bahar nezlesi olarak bilinen bildiğimiz hastalık alerjenlere maruz kaldıktan sonra hapşırık, burun akıntısı, burun ve boğazda kaşınma, burun tıkanıklığı, buna bağlı olarak ağzı açık uyuma, horlama, göz altında morarma gibi bir takım belirtileriyle kendini gösteren, toplumda çok sık karşılaştığımız alerjik bir hastalıktır ”dedi.